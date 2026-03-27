Как Украйна може да помогне на Доналд Тръмп да победи Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият украински колега Володимир Зеленски имат странни отношения, деликатно казано. От „перфектни“ телефонни разговори до сблъсъци в Овалния кабинет, може да изглежда, че двамата мъже са обречени да бъдат в конфликт още от първия мандат на американеца. Може би е изненадващо тогава, че Зеленски се очертава като един от най-гласовитите поддръжници на войната на Тръмп срещу Ислямска република Иран.

Далеч от това да се възползва от Съединените щати, лоялността на Украйна в разгара на тази война е забележително доказателство за отдадеността на обсадената нация на Запада. Зеленски и неговите сънародници разбират, че победата над иранския режим е нещо повече от тясната регионална политика на Близкия изток; става въпрос за поддържане на международния ред. Те са готови да споделят своя спечелен в битки опит и дори индустриален капацитет, именно защото разбират мащаба на борбата, пред която е изправен Западът. Администрацията на Тръмп би трябвало да признае този принос и да го използва, за да помогне за спечелването на войната срещу радикалите в Техеран.

Зеленски за първи път ясно заяви непоколебимата си подкрепа за операция „Епична ярост“ на 28 февруари, часове след началото на въздушните удари. „Важно е Съединените щати да действат решително“, написа той в X (бивш Twitter). „Винаги, когато има американска решителност, глобалните престъпници отслабват.“ Изявлението е забележително не само с моралната си яснота относно злото на тиранията, но и с фундаменталния си реализъм относно геополитиката. Зеленски разбира, че глобалната война срещу автокрацията не може да бъде разделена на изкуствени сфери на влияние; това, което се случва в един театър, засяга всички останали, пише за TNI Майкъл Лукезе, основател на Pipe Creek Consulting, заместник-редактор на Law & Liberty и сътрудник на Providence.

Украинският президент повтори по-ранни изявления на правителството си в подкрепа на решителни действия срещу иранския режим. Миналото лято украински служители твърдо застанаха зад Съединените щати и Израел по време на удари за овладяване на ядрената заплаха на Ислямската република. Подкрепата на украинците за американските действия срещу иранските терористи не се корени в партийна политика, а по-скоро в знанието, че както се казва в едно изявление на украинското Министерство на външните работи, „Иран е съучастник в престъплението агресия срещу Украйна“. За тях конфликтът с режима не е „война на демократите“ или „война на републиканците“, а просто противопоставяне на нелоялна държава, която е насочила своите дронове и ракети директно към сърцето на международния ред.

Ислямската република е формирала нова ос на агресия с Русия на президента Владимир Путин и комунистически Китай – всеки удар по режима в Техеран е удар по оста като цяло. Преди тези удари да обезглавят режима, Техеран се е превърнал в своеобразен „арсенал на автокрацията“, предоставяйки оръжия и енергия на сили, враждебни на водения от Америка световен ред. Както Зеленски посочи в изявлението си, „иранският режим избра да стане съучастник на Путин и му достави дронове „Шахед“, и не само самите дронове, но и технологиите за тяхното производство.“ Русия е използвала ирански дронове в повече от 57 000 удара от началото на инвазията. Украинският президент разбира, че операция „Епична ярост“ ще навреди директно на руските военни усилия.

На бойното поле Украйна се възползва максимално от разсейването на Русия в Иран, за да започне контраатака.

Експерти от Института за изследване на войната наскоро установиха, че тези усилия могат да нарушат плановете на Путин за пролетна офанзива и че „каскадните ефекти“ от украинския напредък показват колко ограничена е всъщност руската структура на силите в Украйна. Кремъл се нуждае от колкото се може повече подкрепа от Иран и Китай, за да продължи инвазията си, а решителните действия на Тръмп в Близкия изток ще я източат. Спечелването на „вечната война“ срещу Ислямската република ще помогне да се сложи край на собствената безкрайна война на Путин срещу Украйна.

Разбира се, Китайската комунистическа партия също ще усети натиска, тъй като иранският режим се дестабилизира, а поставянето на ККП в заден план помага както на Съединените щати, така и на Украйна. Китай купува над 80 процента от износа на ирански петрол и инвестира сериозно в иранска инфраструктура, телекомуникации и производство на оръжия. Споменатите дронове „Шахед“ включват китайски части. По-голямата част от регионалното влияние на Китай в Близкия изток преминава през Иран и тези обезглавяващи удари подкопават тази стратегия. В съчетание със загубата на венецуелски петрол от също обезглавения режим на Мадуро, китайският президент Си Дзинпин е изправен пред потенциален недостиг на енергия, който би могъл да попречи на империалистическите му амбиции. Подкрепата, която той оказа на Иран и Русия, може да се окаже негова гибел.

Тъй като е на фронтовата линия в борбата срещу оста на агресията, Зеленски знае колко ключова ще бъде операция „Епична ярост“ за бъдещето на собствената му страна и света.

Страната на Зеленски, подобно на Израел и Тайван, се бори за свобода срещу империалистическите планове на идеологическите агресори. Тези фронтови държави са толкова нетърпеливи да работят със Съединените щати, защото знаят, че ние представляваме последната, най-добра надежда за свобода в света.

Украйна предлага на западния алианс и повече от думи. Във видеообръщение в неделя Зеленски се ангажира да сподели опита на страната си в противоракетната отбрана със западните и близкоизточните съюзници и да „развие споделените отбранителни способности на Европа“. „Европа трябва да има достатъчно ракети за противовъздушна отбрана, достатъчно опит в свалянето на дронове“, каза той, „и достатъчно производство на съвременни дронове-прехващачи.“

Тайван и Иран споделят няколко геополитически условия – най-очевидно необходимостта от възпиране на много по-голям и по-мощен чуждестранен агресор.

За разлика от твърде много западноевропейски лидери, Зеленски е готов да инвестира в националната сигурност, вместо просто да разчита на Съединените щати. Американската подкрепа несъмнено е жизненоважна за Оцеляването на Украйна. Въпреки това Зеленски се стреми да покаже как това е инвестиция, която ще ни донесе дивиденти отвъд един регион.

Повече от 200 украински експерти по война с дронове вече са разположени в Близкия изток, за да помогнат за защитата на американските бази и държавите от Персийския залив. Вашингтон очевидно е поискал помощта миналата седмица, когато ирански дронове се стовариха върху позиции на САЩ в региона. „Реагирахме веднага“, каза Зеленски пред The ​​New York Times в интервю, „Казах, да, разбира се, че ще изпратим нашите експерти.“ Пентагонът също така търси да закупи евтини, масово произвеждани дронове-прехващачи от Украйна – много по-евтин вариант от ракетите „Пейтриът“ и който също така би предотвратил твърде бързото изчерпване на запасите, необходими за сигурността на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион.

Това не е първият път, когато Украйна предлага на Съединените щати подобен доклад. Последните доклади на Axios показват, че служители от разкъсваната от война страна са се опитали да сключат сделка с администрацията на Тръмп миналия август, след първата ѝ бомбардировка срещу Иран, за доставка на технология за борба с дронове, предназначена да противодейства на моделите „Шахед“ на режима. По това време президентът изрази известен интерес, но източници съобщиха на Axios, че екипът му не е осъществил сделката. В ретроспекция би било разумно да се партнира с украинците на този ранен етап – но по-добре късно, отколкото никога. Човек се надява, че служителите на администрацията са научили колко взаимосвързани са всъщност заплахите за американската сигурност. Западният алианс се нуждае от подобни технологични предимства, за да се изправи срещу противниците си.

Украйна също така предлага на своите съюзници достъп до иновативни данни от бойните полета, за да обучава модели с изкуствен интелект. Никоя друга страна не е била толкова изложена на трудностите на съвременната война и разбирането... Това, което се случи в окопите и в небето там през последните четири години, ще предостави на западния алианс жизненоважни стратегически прозрения. Този вид споделяне на данни, наред с противоракетната отбрана, представлява конкретна възвръщаемост на инвестицията след години на подкрепа на САЩ за военните усилия на Украйна. Всеки, който се интересува от защитата на американските военнослужещи и интереси, трябва да ги приветства. Въпреки протестите на критиците на Украйна, нацията наистина играе важна роля в западния алианс.

Не всички приятели на Америка са толкова подкрепящи,

колкото Зеленски, докато ракетите валят върху нашите военни бази. Докато някои сили, като Обединеното кралство, неохотно се присъединиха към отбранителни действия срещу иранската агресия, твърде много в Европейския съюз осъдиха президента Тръмп и се бавят. Но това само прави изявлението на Зеленски още по-впечатляващо; докато Украйна се бори да се присъедини към Европа, той избира да се подиграва с елита на ЕС. Той разбира, че фундаменталните реалности на геополитиката са много по-важни от клишетата за „международното право“, които не се свеждат до нищо повече от умилостивяване.

Главният съюзник на Путин Дмитрий Медведев, например, се подигра на американския президент в социалните медии, като го нарече подигравателно „миротворец“. Бившият руски президент твърди, че Иран ще надживее Съединените щати, въпреки факта, че израелските въздушни удари са убили много от водещите фигури на режима, включително върховния му лидер аятолах Али Хаменей.

За да влоши нещата, Кремъл предоставя разузнавателна информация за насочване и усъвършенствано оръжие, за да помогне на иранците да убиват американци. Както The Wall Street Journal наскоро съобщи, сателитните изображения на Москва разкриват позициите на американските войски. Русия също така доставя компоненти за изграждане на нови дронове Shahed. Руските лидери знаят, че ако Ислямската република се срине, те ще загубят важен оръжеен склад и регионален съюзник.

От 2022 г. режимът на Путин се превърна в парий на световната сцена – Иран е една от малкото държави, желаещи да си партнират с руския лидер, въпреки ужасяващите му военни престъпления. Но на още по-дълбоко ниво, причината Кремъл да подкрепя толкова радостно иранската агресия е, че вижда иранския режим като посредник на студената война, която Путин води срещу Запада от години.

Трябва да се изправим пред основната истина, че иранският режим и неговите руски и китайски партньори искат да навредят на американците и нашите интереси. Очевидно президентът Тръмп е наредил тези атаки срещу Ислямската република, защото е видял, че нейните деспоти преговарят недобросъвестно; последните действия и изявления на Кремъл показват, че Русия подхожда към собствените си преговори със Запада с подобни лоши намерения. Както в Близкия изток, най-добрият начин да защитим американските интереси в Източна Европа е решителната сила. Когато сме достатъчно смели да направим това, нашите врагове треперят, а нашите съюзници се окуражават.

В това има урок, който се надяваме, че администрацията на Тръмп ще научи. В продължение на близо две десетилетия покойният аятолах Али Хаменей и неговите старши партньори Владимир Путин и Си Дзинпин работят срещу водения от Америка световен ред, но сега Америка отново е в настъпление. Когато ние водим, свободолюбивите народи по света ни следват. Това не е моментът да се „отклоняваме“, а по-скоро е моментът да работим с партньори като Украйна и Израел в името на победата, сигурността и мира.