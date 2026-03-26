Защо Русия губи Сахел?

От 2020 г. насам Русия разширява присъствието си в региона на Сахел, като поема инициативата от Париж и Вашингтон и засилва позициите си в цяла Субсахарска Африка. Признавайки, че нарастващата нестабилност и народният гняв срещу действащите режими предоставят възможност за експлоатация, Кремъл се възползва от първия от превратите в региона в Мали и подкрепи последвалите в Буркина Фасо и Нигер. По този начин Москва сигнализира на световната публика, че запазва известна степен на свобода на действие в чужбина, въпреки усилията на Съединените щати и Европа да я изолират след нахлуването ѝ в Украйна.

Издръжливостта на Москва далеч не е изчерпана и Кремъл упорито се изправя срещу препятствията в други части на континента, като например Централноафриканската република . Но нестабилните инициативи на Москва – белязани от неизпълнени обещания, груби нарушения на човешките права и слаби резултати на място – би трябвало да послужат като поучителен пример за други африкански държави, които обмислят дали да приемат руска помощ. Външните сили също биха се справили добре, ако се вслушат в уроците от злополучния проект на Кремъл за Сахел.

За Съединените щати и Европа последиците са ясни. Вместо да се опитват да се конкурират за влияние с автократите в Сахел при условията на сделките, определени от Москва, западните политици трябва да проявят сдържаност и да позволят на Русия да остане ограничена от собствените си ограничения и от нарастващата конкуренция от други външни държави. В същото време те трябва да инвестират в това, което Москва не желае и не е в състояние да постигне: междурегионално сътрудничество и капацитет за управление, който да се справи със страданията на цивилното население и да изгради по-трайна сигурност в региона, пише Foreign Affairs.

Навлизането на Москва в Сахел произтича от по-широките усилия на руския президент Владимир Путин да утвърди отново Русия като глобална сила чрез поредица от опортюнистични и успешни интервенции между 2014 и 2019 г. в Украйна, Сирия, Централноафриканската република и Либия. Съчетавайки използването на конвенционални военни и разузнавателни способности с информационни операции, отричаеми посредници и политическа подривна дейност, тези кампании хванаха Съединените щати и Европа неподготвени и подкопаха известното отхвърляне на Русия от президента на САЩ Барак Обама като „регионална сила“.

Те също така предоставиха шаблон за обръщането на Кремъл към Сахел, който до края на 2010-те години страдаше от бързо влошаваща се сигурност и разпадащ се политически ред. Подхранвани от общественото разочарование от корупцията и некомпетентността на демократично избраните режими, особено на фона на нарастващото джихадистко насилие, между 2020 и 2023 г. на власт в Мали, Буркина Фасо и Нигер дойдоха редица военни хунти. В съчетание с народната реакция срещу Франция, бившата колониална сила в региона, тези катаклизми създадоха възможност, от която Русия бързо се възползва.

След първия от двата последователни преврата през 2020 г., Мали се превърна във фокус на руското взаимодействие и в изпитателен полигон за много от тактиките, които Русия би приложила другаде. Страната беше партньор на САЩ в борбата с тероризма след атаките от 11 септември и централен театър на френската операция „Бархан“, антитерористична мисия, започнала през 2014 г. На фона на задълбочаващата се политическа нестабилност, руски оперативни лица, свързани с Евгений Пригожин, основателят на частната военна компания „Вагнер“, спонсорираха серия от дезинформационни операции, които насочиха презрение към провалите на цивилното ръководство, осъдиха операция „Бархан“ като прероден колониализъм и прославиха Русия като способен и лоялен приятел. Фалшиво съдържание и акаунти в големи социални медийни платформи, агитация от платени антиправителствени инфлуенсъри и улични демонстрации, осеяни с проруски плакати и знамена, помогнаха да се подготви почвата за успешен „преврат в преврата“ през 2021 г., който торпилира плановете за избори и връщане към цивилно управление.

Москва проведе допълнителни дезинформационни кампании преди и след последвалите преврати в Буркина Фасо през 2022 г.

и в Нигер през 2023 г. Измерването на въздействието на руските дейности е изключително трудно и би било погрешно прекалено да се приписва турбуленцията в Сахел на дело на Кремъл. Въпреки това мащабът на тези дезинформационни усилия предполага значително усъвършенстване на техниките, които Русия и нейните местни марионетки използваха за първи път в Централноафриканската република през 2018 г.

Пряката военна и охранителна подкрепа на Русия за враждебно настроени диктатори в Мали, Буркина Фасо и Нигер осигури на тези автократи достатъчно защита, за да ги утвърдят като клиенти, и предостави на Москва достъп до ценни ресурси, включително злато, уран и литий. Но с разтягането на тези ангажименти в сферата на сигурността започнаха да се появяват първите пукнатини в руския проект за Сахел.

От самото начало военното присъствие на Москва в Мали – под формата на първоначално разполагане на 1000 наемници от Вагнер през 2021 г., което нарасна до приблизително 2500 бойци днес – беше твърде малко и твърде недисциплинирано, за да се справи с мащаба на бунтовническите и джихадистки заплахи, пред които беше изправено ръководството в Бамако. По-важното е, че Москва не успя да отчете поуките от операция „Бархан“. Подобно на френското разполагане на войски, руските военни операции дадоха предимство на изтощителната война, без никакви подкрепящи опити за подобряване на управлението на селските райони, участие в междуобщински и субрегионални посреднически усилия или постигане на трайно политическо споразумение чрез местни споразумения за споделяне на властта. Но в случая на Москва тези недостатъци бяха утежнени от безразборното насилие, практикувано от руските сили.

Никъде последствията от това насилие не бяха по-очевидни, отколкото в съвместната малийско-руска операция през 2023 г. за отвръщане на Кидал, град в северната част на Мали, който служи като крепост за серия от туарегски въстания, започващи в началото на 60-те години на миналия век, а от средата на 2010-те години е окупиран от група предимно туарегски сепаратистки бунтовнически групировки. След атака, включваща използването на турски бойни дронове, малийските и руските сили превзеха Кидал за по-малко от две седмици.

В началото светкавичният успех на операцията сякаш оправдаваше по-свободните правила за употреба на войски от руските военни и безмилостните тактики на местните сили. В последвалите месеци обаче стана ясно, че каквито и печалби в сигурността да бяха постигнати с тази победа, те бяха компенсирани от брутални атаки срещу цивилни от страна на малийските правителствени сили и техните руски партньори. Тактиката имаше обратен ефект: вместо да фрагментира опозицията срещу Бамако, тя я обедини, създавайки нов тактически съюз между три светски туарегски и арабски групировки и няколко местни джихадистки мрежи, включително регионалния клон на Ал Кайда, които туарегските и арабските групировки дълго време държаха на разстояние. Същият модел се наблюдава в централно и южно Мали и в съседна Буркина Фасо. Колективното наказание от руските и местните правителствени сили рутинно води до нива на жертви сред цивилното население, надвишаващи тези, причинени от бунтовническите групировки, което подхранва вербуването на членове във въоръжената опозиция.

Някои анализатори предполагат, че изтеглянето на бойците на Вагнер в средата на 2025 г. и предполагаемото им заместване от Африканския корпус, ръководен от руското Министерство на отбраната, може да сигнализира за преминаване към по-конвенционална, по-малко брутална мисия за обучение и помощ. И все пак, на място има малко доказателства за това. На практика Африканският корпус изглежда е институционализирал съществуващия модел на интервенция на Вагнер, заедно с неговите злоупотреби. Доклади на експерти по правата на човека на ООН и международни медии подчертават продължаващото бойно участие на Русия в ръководени от Мали антитерористични операции, документирайки множество случаи на мъчения, изнасилвания, насилствени изчезвания и извънсъдебни убийства на цивилни.

Освен своята деспотичност и неспособност да превърне тактическите успехи в стратегически ползи, Русия не успя да подкрепи – а в някои случаи и възпрепятства – смисленото сътрудничество в областта на сигурността между държавите от Сахел. През 2024 г. представители на Кремъл триумфално приветстваха решението на Мали, Буркина Фасо и Нигер да се оттеглят от Икономическата общност на западноафриканските държави – подкрепяна от Запада регионална група за икономическо и охранително сътрудничество – и да сформират свой собствен Алианс на държавите от Сахел (AES). Но последвалата подкрепа на Москва за AES отдавна е базирана на театралност и не разполага с реални ресурси и възможности.

Един показателен пример е създаването на съвместен батальон за граничен контрол и борба с тероризма от 5000 души, съставен от трите държави-членки на AES; Москва публично приветства батальона, но направи малко, за да го подкрепи. И въпреки обещанията на Русия да изгради партньорски капацитет, Африканският корпус е малко вероятно да промени този модел, тъй като неговият персонал – над 80 процента от които са бивши бойци на Вагнер – няма оперативна култура и опит, за да изгради силните лични взаимоотношения, които са определяли десетилетните ангажименти за сигурност на САЩ и Европа и програмите за обучение в борбата с тероризма. През цялото си съществуване Вагнер не е постигнал големи успехи в обучението на местни бойци или насърчаването на сплотеността на подразделенията никъде по света, където е бил разположен.

Вместо това, опитите на Русия за регионална интеграция се състоят главно от обмен на високо ниво между висши руски военни служители и представители на Сахел.

В крайна сметка много се обсъжда, но малко се постига. През цялото време липсата на сътрудничество между страните в Сахел, особено по отношение на обмена на разузнавателна информация и съвместните патрули, дава на джихадистките групировки голяма свобода на действие да се реорганизират и разширят през порестите държавни граници на региона. Все по-често руският персонал плаща цената. През последната година и половина те претърпяха поредица от кървави неуспехи и пълни поражения на бойното поле, включително смъртоносна засада през лятото на 2024 г. в туарегския град Тинзауатен в Северно Мали, при която загинаха 46 руски войници.

Сякаш тези неуспехи не бяха достатъчни, Русия също така установява, че влиянието ѝ се размива от нарастващата важност на други мощни играчи в сферата на сигурността в Сахел, по-специално Китай, Турция и Обединените арабски емирства. Нито една от тези външни държави не се опитва да повтори модела на Кремъл за разполагане на голям брой военни в операции срещу бунтовници и джихадисти и всички са способни да сътрудничат с Русия, дори когато се конкурират. Вместо това те предлагат неща, които сахелските владетели считат за по-надеждни и по-достъпни: разузнавателни системи, оръжия и пакети за обучение, защита на инфраструктурата и инвестиции с по-малко условия.

Сред тези новодошли, Турция представлява най-прякото, макар и все още нововъзникващо, предизвикателство за пазарния дял на Русия. Представяйки се като „трети път“ за африканските държави – надеждна алтернатива както на Запада, така и на Русия – Анкара е съсредоточила привлекателността си върху способността си да предлага евтини, но ефективни дронове Bayraktar и свързаното с тях обучение. Идеята резонира: от 2022 г. насам режимите в Мали, Буркина Фасо и Нигер са се сдобили с модели Bayraktar, които могат както да наблюдават, така и да нанасят удари, разглеждайки ги като по-гъвкави и политически управляеми инструменти за борба с бунтовниците, отколкото чуждестранните наемници. Освен това турски охранителни компании са навлезли в терен, отдавна доминиран от руски участници, и са предоставили обучение на елитни части, натоварени със задачата да охраняват ръководството на Мали.

Турция се възползва от същото предимство в Нигер, подписвайки споразумения за сътрудничество в областта на разузнаването с хунтата там през юли 2024 г. Русия също предостави възможности за наблюдение на страната. И двете споразумения се оказаха краткотрайни: през пролетта на 2025 г. режимът в Ниамей прекрати партньорствата си в областта на радиоразузнаването с Анкара и Москва, позовавайки се на лошото качество на техните системи за прихващане на телефонни разговори – остро напомняне, че сахелските режими не са ничии клиенти (Същата хунта беше изгонила близо хиляда американски войници само месеци преди за кратко да приветства турците и руснаците).

Китай също тихомълком разширява своето присъствие, концентрирайки се върху защитата на китайските инвестиции и вътрешната сигурност, а не върху бойните действия на фронтовата линия. В целия регион е разположена частна охранителна фирма и китайски персонал за охрана на енергийни и минни проекти, включително проблемния нефтопровод Агадем-Семе в Нигер, който е бил многократно атакуван от бунтовници против хунтата. В по-широк план Пекин свързва продажбите на оръжие, обучението на полицията и жандармерията и системите за наблюдение с финансиране на инфраструктурата, предлагайки на режимите в Сахел атрактивен пакет, подкрепен от значителен капитал и институционална подкрепа. За разлика от това, руските компании и държавни организации като цяло нямат финансовите ресурси и търговската проницателност, за да се конкурират директно с китайските си конкуренти.

Ангажиментите на държавите от Персийския залив добавят още едно ниво на усложнение. Обединените арабски емирства са най-активни на военния фронт, подписвайки споразумение за сигурност с Мали и доставяйки бронирани машини на Буркина Фасо. Освен това, те са инвестирали над 500 милиона долара в златодобивния сектор на Мали и служат като ключов център за рафиниране и продажба на сахелско злато, добито от руски мрежи, което го прави съществена част от веригата за създаване на стойност в добивната промишленост, която е в основата на начинанията на Москва в региона. Въпреки че подкрепените от ОАЕ инициативи не се доближават до мащаба на ангажиментите на Москва, те създават допълнителни възможности за сахелските режими да се предпазват и да арбитрират между външни партньори.

Тъй като Русия продължава да настъпва в Сахел, е естествено някои американски и европейски политици да искат да се втурнат обратно в региона и да се състезават с Москва за благоволението на управляващите хунти. Вече има съобщения, че администрацията на Тръмп се стреми да се отърси от навика на Кремъл. Например, Държавният департамент заяви, че посещението на висш пратеник през февруари отразява „желанието да се начертае нов курс в двустранните отношения и да се преодолеят политическите грешки“. Двигателят на това повторно ангажиране изглежда не е конкуренцията между великите сили, а борбата с тероризма и амбициите на администрацията на Тръмп да разработва критичните минерали в региона.

Но изкушението да се върнем в Сахел – особено по начин, който повтаря подхода на Москва – трябва да бъде твърдо отблъснато. Вместо това, американските и европейските служители биха постъпили добре, ако се вслушат в известната максима, често приписвана на френския император Наполеон Бонапарт: „Никога не прекъсвай врага си, когато прави грешка.“

Най-очевидната грешка на Москва беше допускането, че силно милитаризирани решения – без никакви усилия за справяне с политическите и социално-икономическите двигатели на нестабилността – биха могли да проработят в Сахел. За Русия суровите последици от това недоразумение дойдоха по-бързо поради тактиката ѝ на груба сила, ограниченото военно присъствие и балканизиращия подход към регионалната сигурност. Всичко това е в контраст с предишните усилия на САЩ и Франция, които, колкото и да бяха погрешни, се изправиха срещу терористични групи в Африка, свързани с Ислямска държава (ИДИЛ) и Ал Кайда, като същевременно укрепиха регионалната стабилност и интеграция.

Разбира се, бунтът, икономическата мизерия и междуобщностното насилие в Сахел не са резултат предимно от недостатъчен външен ангажимент; по-скоро те се коренят в дългогодишни провали във вътрешното управление. Корупцията, авторитарното управление и хищническите структури за сигурност непрекъснато подкопават легитимността на много режими, поставяйки ограничения върху това, което чужденците могат да се надяват да постигнат – особено когато се опитват да подкрепят управници, които самите са източник на много от проблемите. От гледна точка на Кремъл резултатът все повече прилича на мъчително блато с малко стратегически ползи отвъд ограничените ползи, получени от добивните индустрии в региона.

През последните месеци бунтовническите групировки в Сахел станаха по-смели и се разшириха в части от региона, които преди това бяха имунизирани срещу насилие. Сега е ясно, че Русия не е изпълнила най-важното от своите обещания: възстановяване на стабилността и защита на режимите от вътрешни предизвикателства. Политическата цена на този провал за руските амбиции в други части на Африка и отвъд нея все още се разгръща и Вашингтон трябва да позволи на Москва да я понесе изцяло. За Съединените щати и Европа, предложението за подновяване на връзките за сигурност със сахелските хунти може да облекчи натиска върху Москва, като ѝ позволи да твърди, че отговорността за все по-тежкото състояние на региона всъщност е на Запада, а не на Русия.

Руското участие в Сахел все повече прилича на мъчително блато.

Освен облекчаването на затрудненото положение на Москва, прибързаните и публични предложения от САЩ за Мали, Нигер и Буркина Фасо – особено тези, които свързват американската помощ за сигурност с отстъпки за злато, уран или литий по начин, напомнящ за начина, по който Кремъл е действал – биха имали и други вредни последици. Чисто транзакционен подход би възнаградил екстрактивната стратегия за договаряне на хунтите, като по този начин би затвърдил корупцията, лошото управление и икономическите неравенства, които подхранват самото джихадистко насилие, което Вашингтон би искал да види изкоренено.

И като игнорира дългогодишните, наложени от Конгреса ограничения за подпомагане на правителства, които идват на власт чрез извънконституционни средства, подобно взаимодействие би допълнително опетнило доверието в САЩ сред мнозинството африкански граждани, които предпочитат демокрацията пред военното управление. Мненията на населението са важни. Дори когато сахелските режими и техните руски благодетели игнорират икономическите и свързаните със сигурността борби на гражданите, гражданите вероятно ще останат предпазливи към чуждестранни сили, които поддържат непопулярни правителства на власт.

Русия успя да установи присъствие в Сахел не благодарение на собствените си силни страни, а поради нестабилността на държавите в региона. Тази нестабилност, заедно с ограничения капацитет и некомпетентност на Русия, постави сериозни ограничения върху това, което Кремъл може да се надява да постигне, като непрекъснато повишава цената на продължаващия ѝ ангажимент. Като проявява стратегическо търпение и се съпротивлява на желанието да надмине Москва в един неуспешен модел, Вашингтон може да се позиционира, за да се върне в Сахел по начини, които по-добре насърчават както интересите на САЩ, така и по-трайна стабилност.