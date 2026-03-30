Мъж на 27 г. уби 81-годишния си съпруг, осъдиха го на 40 години

Мъж от Тексас беше осъден миналата седмица на 40 години затвор, след като прерязал гърлото на възрастния си партньор - мъж, който бил три пъти по-възрастен от него - при жестоко убийство миналата година, съобщават местни медии.

27-годишният Алберто Рафаел Ферер Кабрера получи присъдата от четири десетилетия в петък от съдията в окръг Бексар Кристина Ескалона за това, че е убил 81-годишния Доналд Ата Уейнандт в Сан Антонио на 1 февруари 2025 г., съобщават KENS5 и New York Post.

Те не са били женени, но се води негов "съпруг по обичайно право" (сommon-law husband). В Щатите, този термин се използва за човек, с когото си в дългогодишна връзка и живеете като семейство, но нямате официален граждански брак. В някои места такъв тип връзка може да се признава юридически, ако са изпълнени определени условия, например: живеете заедно дълго време, представяте се пред другите като семейство или имате общ живот/финанси.

Кабрера, който по това време е бил на 26 години, признал пред оператор на 911 около 5 сутринта в деня на престъплението, че е намушкал и убил Уейнандт, предава KSAT. Полицията се отзовала на адреса и на място констатирала смъртта на 81-годишния мъж, допълва изданието.

Мотив за фаталното нападение така и не е установен, но според информацията Кабрера е бил "под стрес" заради опитите си да доведе 4-годишния си син в САЩ от Колумбия, съобщиха от прокуратурата на окръг Бексар.

Докато изтърпи 40-годишната си присъда, Кабрера все още ще бъде значително по-млад, отколкото е бил партньорът му в момента, в който е убит.

Малко след ареста му срещу Кабрера е била издадена заповед за задържане от Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ и той е бил обвинен и в незаконно влизане в страната, наред с обвинението за убийство. Това обвинение обаче вече не фигурира в онлайн съдебните му регистри, съобщава KSAT.

Дъщерята на Уейнандт - Катрина Меркадо - по-рано заяви пред медията, че никога не е разговаряла с Кабрера и че "лично не е имала доверие в ситуацията".

"Трудно е да се повярва. Мисля, че въпросите ще продължат да се появяват с времето, докато осмисляме какво се случи", казва тя.

Шокираната дъщеря допълва, че най-много иска баща ѝ да бъде запомнен като "любящ баща".

"Г-н Уейнандт заслужаваше да изживее живота си в безопасност и достойнство. Нашият офис остава ангажиран с това да държи напълно отговорни всички, които извършват актове на насилие", се казва в изявление на окръжния прокурор Джо Гонзалес, цитирано от медията.