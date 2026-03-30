Южна Корея започна масово производство на изтребителя KF-21 Boramae

Разработването на южнокорейския многоцелеви изтребител KF-21 Boramae (Fighting Hawk) от пето поколение е в ход повече от десетилетие. Въпреки това, едва този месец Korea Aerospace Industries (KAI) обяви, че първият производствен изтребител е слязъл от поточната линия в Сачон, провинция Южен Кьонсан. Този самолет е първият от 40 серийно произведени изтребителя и сега е на път да влезе в експлоатация с Военновъздушните сили на Република Корея (RoKAF) по-късно тази година, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Прототипът е завършил 42 месеца летателни изпитания „без инциденти от първия си полет през юли 2022 г.“, съобщи The Aviationist, добавяйки, че шестте тестови самолета са регистрирали още около 1600 бойни полета.

Работата по производствения корпус започна през юли 2024 г. и достигна финалния си етап на сглобяване през май миналата година.

Южнокорейският президент Ли Дже-мьонг присъства на церемонията по завършването на самолета. Лий подчерта, че доставката е дошла 25 години след като Сеул за първи път обяви намерението си да разработи изтребител от следващо поколение – и отбеляза, че KF-21 вече е привлякъл интерес на световния пазар от нации, търсещи самолет с ниски разходи за поддръжка и възможност за модернизирането му.

„Най-накрая Южна Корея се превърна в нация, която притежава оръжия за защита на мира чрез собствените си технологии и воля – не само на сушата и морето, но и във въздуха – като по този начин демонстрира мощта на самостоятелната национална отбрана“, каза Лий в изказването си. „Изтребител, гордо стоящ пред вас, въплъщава пламенния стремеж за самостоятелна национална отбрана, за която нашият народ мечтае повече от половин век. Като президент, искрено празнувам този исторически момент с 52 милиона граждани, изпълнени с безгранична гордост.“

Южна Корея иска 120 изтребителя KF-21 до 2032 г.

Сеул преди това намали поръчката си за Блок I, само за да я увеличи обратно до планираните 40 самолета, всички от които са на път да бъдат доставени до 2028 г. Първите осем самолета от тази партида трябва да бъдат в експлоатация до края на тази година.

Допълнителни 80 KF-21 с подобрени възможности за наземна атака ще бъдат част от последващия Block II, като поръчката ще бъде завършена до 2032 г.

KAI разработи KF-21 като част от проект на стойност 6,6 милиарда долара за замяна на остаряващия флот от изтребители F-4 Phantom II и F-5 Tiger II на RoKAF и той е рекламиран като „по-евтина“ алтернатива на произведения в Америка Lockheed Martin F-35 Lightning II. Работата по програмата започна в началото на 2000-те години, за да се разработи по-усъвършенствана версия на произведения в страната KF-16.

KF-21 не е истински стелт самолет като изтребителите Lockheed Martin F-22 Raptor или F-35 Lightning II от пето поколение. Вместо това се твърди, че е по-близо до „почти стелт“ или „полу-стелт“ изтребител от 4,5-то поколение, който се отличава с ниско забележима конструкция, подобна на Raptor, което му печели прозвището „Бебе Raptor“ в някои авиационни среди.

Boramae няма покритие от радарно абсорбиращ материал (RAM) и вътрешен отсек за оръжия в първоначалните си блокове. Вместо това, той избира външни точки за окачване, които увеличават радарното му напречно сечение (RCS). Въпреки това, той се счита за далеч по-„невидим“ от други усъвършенствани многоцелеви самолети от четвърто поколение, като Dassault Rafale или Eurofighter Typhoon.

Настоящите планове предвиждат KF-21 да се превърне в истински стелт изтребител с последващи блокове, включително чрез въвеждането на RAM и вътрешни отсеци за оръжия. Блок 1 се разглежда като фокусиран върху мисията „въздух-въздух“, тъй като е оборудван с четири вградени ракетни щита.