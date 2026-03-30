Турска инфлуенсърка скочи от мост, баща ѝ с шокиращо изявление

Турската TikTok звезда Кюбра Карааслан е починала на 23 март едва на 21 години.

Карааслан, която имаше солидна аудитория в социалните мрежи и беше позната с лайфстайл съдържанието си, е скочила от моста "Османгази" - висящ мост край Гебзе, Турция, съобщават местните медии NTV и Daily Sabah. Според публикациите очевидци са заснели случилото се, а кадрите впоследствие са били разпространени в социалните мрежи.

По информация на NTV, на място незабавно са пристигнали местните власти, а тялото на младата инфлуенсърка е било откарано в близка държавна болница, където по-късно е била констатирана смъртта ѝ. Медията определя случая като самоубийство.

NTV съобщава още, че малко преди смъртта си Карааслан е закрила профилите си в социалните мрежи, включително и този в TikTok.

Според медиите, близките на покойната създателка на съдържание са организирали погребение в Юмрание, Турция, а тя е била положена в гробището Каябашъ в Истанбул.

Нейния баща, виден имам, Осман Шевкет Карааслан, многократно е изразявал неодобрението си за дейността ѝ в социалните медии.

"Много пъти казвах на дъщеря си, че е грешно да прави стриймове на живо в TikTok и да танцува пред мъже", обяснил бащата пред близките и семейството на момичето. "Наистина се опитах да я поправя и да ѝ покажа правилния път, но тя не слушаше. Изглежда това беше нейната съдба", казал още той.

