Цените на бензина в САЩ се покачиха над 4 долара за галон

За пръв път от 2022 година насам цената на бензин в САЩ премина границата от 4 долара за галон, съобщава AP. Така средната цена на галон обикновен бензин в САЩ вече е 4,02 долара - с над един долар повече, отколкото преди началото на американско-израелските атаки срещу Иран на 28 февруари.

Въпреки че средната цена на бензина премина 4 долара за галон днес, шофьорите в някои щати плащат доста над тази цена от седмици. Разликите в цената на бензина в отделните американски щати се обяснява с различните фактори зад ценообразуването, включително различни данъчни ставки и транспортни разходи.

Цените на суровия петрол – основната суровина, от която бива произвеждан бензина – скочиха след началото на конфликта в Иран и останаха силно колебливи. Войната причини сериозни прекъсвания на веригата за доставки и съкращения на добивите на петрол от страна на големите производители в Близкия изток.

Ускоряване на инфлацията

По-високите цени на бензина оказват влияние върху потребителите и бизнеса, тъй като много домакинства продължават да се сблъскват с по-високи разходи за основни жизнени потребности. Тъй като шофьорите плащат повече за бензин, много от тях може да бъдат принудени да съкратят разходите си за други стоки.

По-скъпото гориво може също да доведе до повишаване на други разходи - от сметки за комунални услуги до цените на много стоки, които потребителите купуват всекидневно.

Според анализатори в близко бъдеще се очаква поскъпване на хранителните стоки, тъй като транспортните разходи за бизнеса растат. / БТА