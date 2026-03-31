Песков: Зеленски не отправи ясно предложение за примирие по Великден

Думите на Владимир Зеленски за „великденско примирие“ не съдържат ясно предложение. На това обърна внимание по време на брифинг прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков.

„От онези изявления на Зеленски, които прочетохме, не видяхме ясно формулирана инициатива за „великденско примирие“, посочи той и добави, че киевският режим в момента се опитва да постигне каквото и да е примирие, независимо как се нарича.

Украинският президент Володимир Зеленски предложи временно прекратяване на огъня с Русия по време на Великденските празници, като същевременно призова за взаимно спиране на ударите срещу енергийната инфраструктура. В изявление пред журналисти той подчерта, че Украйна е готова на подобна стъпка с цел намаляване на напрежението и облекчаване на натиска върху световните пазари на петрол и газ.

Миналата година руският президент Владимир Путин едностранно обяви великденско примирие, което обаче беше съпътствано от взаимни обвинения за нарушения. Тогава Зеленски призова Москва да удължи примирието от 30 часа на 30 дни, но предложението не беше прието.