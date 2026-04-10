Великденско примирие: Украйна също ще прекрати огъня

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му ще действа в съответствие с прекратяването на огъня по повод Великден, предаде Ройтерс.

"Украйна неколкократно повтори, че е готова на реципрочни стъпки. Ние предложихме прекратяване на огъня по време на Великден тази година и ще действаме в съответствие с това", заяви Зеленски в Телеграм.

Това изявление дойде след като Кремъл разпореди на руските военни да спазят 32-часово прекратяване на огъня по повод Възкресение Христово.

"Хората се нуждаят от един Великден без заплахи и от действителни стъпки към мира и Русия има възможността да не се връща към атаките дори след Великден," каза Зеленски.

Русия не е съгласувала великденското примирие с Украйна или САЩ

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред руската държавна агенция, че Русия не е обсъждала предварително обявяването на великденското примирие нито с Украйна, нито със Съединените американски щати. Песков подчерта също, че примирието не е свързано с възобновяването на мирните преговори.

„Не", отговори Песков на въпроса дали паузата в боевете е координирана с американската страна като посредник или с Украйна.

Президентът Владимир Путин обяви примирието от 16:00 ч. на 11 април до края на деня на 12 април, като руските войски получиха указания да спрат бойните действия по всички направления, но да останат готови да реагират на всякакви провокации от страна на противника.