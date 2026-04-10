Великден в Гърция поскъпва: ръст от 30% при традиционните ястия

Цената на традиционната великденска трапеза в Гърция рязко скочи тази година, като цените на агнешкото месо се повишиха с до 30%, тъй като домакинствата са изправени пред най-високите разходи за празнична храна от повече от десетилетие. Инфлационният натиск, недостигът на добитък и увеличеното търсене на износ допринасят за по-високите цени, принуждавайки много потребители да коригират плановете си и да намалят разходите преди празника.

Гърция продължава да се бори с постоянната инфлация, която засяга особено основните стоки за домакинството. В категорията храни и безалкохолни напитки цените се покачват с годишен темп от около 5,3%, пише To Vima. Докато някои основни продукти, като зехтин и захар, отбелязаха леко облекчаване на цените, значителното увеличение на месото и пресните продукти продължава да води до по-високи общи разходи. Цените на енергията също са ключов фактор, повишавайки производствените разходи по цялата верига на доставки.

Най-значителното въздействие се усеща върху цената на агнешкото и козето месо, които традиционно са централната част на великденската трапеза. В сравнение с миналата година цените са се увеличили с приблизително 27% до 30%, като само през този сезон е регистрирано покачване от над 20%. Няколко фактора са причина за скока. Последните огнища на болести по животните сериозно намалиха броя на добитъка, като стотици хиляди животни бяха загубени през последните 18 месеца. Това значително ограничи предлагането преди пиковото търсене.

В същото време силното търсене на износ от европейските пазари, включително Италия и Испания, засили конкуренцията за наличния добитък, което допълнително намали предлагането в местните месарници. Нарастващите разходи за фуражи и енергия – между 10% и 15% – също оказват натиск върху производителите, което допълнително увеличава натиска върху цените на дребно. Пазарната активност предполага, че потребителите променят навиците си за покупка в отговор на по-високите цени. Вместо да купуват цели агнета, много домакинства избират по-малки разфасовки.

Търговците на дребно съобщават за повишено търсене на „великденски кошници“ с отстъпка и промоционални пакети, тъй като семействата търсят начини за намаляване на общите разходи.

На централните хранителни пазари ранните купувачи купуват предпазливо, което отразява по-стегнатите домакински бюджети.

Традиционната великденска трапеза става по-скъпа

Според пазарните оценки се очаква общата цена на тазгодишната великденска трапеза да се повиши с около 7,8% до 9% в сравнение с миналата година. Увеличението на цените се простира не само върху месото, но и върху зеленчуците, яйцата и традиционните великденски сладкиши. Сушата по-рано през сезона намали производството на зеленчуци, което доведе до покачване на цените, докато нарастващите разходи за млечни продукти и брашно увеличават цената на печените изделия. Дори разходите за енергия за готвене се оценяват на около 5% по-високи, което допълнително увеличава разходите на домакинствата. С нарастването на разходите домакинствата все повече ограничават списъците с гости и намаляват традиционните събирания. Някога голямата обща великденска трапеза става по-малка и по-селективна, тъй като семействата се опитват да управляват разходите.

Икономистите отбелязват, че намаленият разполагаем доход измества приоритетите на разходите към стоки от първа необходимост, оставяйки по-малко място за празнични покупки.