Джейкъб Елорди и Кендъл Дженър не искат да прибързват с връзката си

Заедно са от няколко месеца

26.05.2026 | 23:49 ч.
Снимка: Getty Images

Джейкъб Елорди и Кендъл Дженър се наслаждават на това да прекарват време заедно. 30-годишната моделка и 28-годишният актьор са решени да карат полека с отношенията си, докато решат как точно се чувстват един към друг. Те не искат да показват много публично своята връзка.

"Те не опитват да превърнат това в някакво голямо публично нещо. Те се наслаждават на това да прекарват време заедно в по-уединени пространства", коментира източник на "People".

Кендъл много бързо си е паднала по Джейкъб, но звездите не искат да прибързват с нещата прекалено.

"Те искат да запазят нещата тайни, докато по естествен начин ги разгадават. Въпреки това, Кендъл наистина го харесва", обяснява още източникът.

