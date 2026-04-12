Тръмп върви към потенциална катастрофа на междинните избори

Нови данни сигнализират за проблеми за републиканците на междинните избори тази година, предвид ниския рейтинг на одобрение на президента Доналд Тръмп в много от техните райони, на фона на непопулярна война срещу Иран.

Традиционно междинните избори водят до загуби за политическата партия на президента, който е на власт. Броят на загубените места често зависи от това колко популярен е президентът - и с новия спад на одобрението на Тръмп през втория му мандат, нещата не изглеждат добре за републиканците.

Новото проучване, проведено от социолога Г. Елиът Морис и публикувано на неговия уебсайт "Сила в числата", използва многостепенен регресионен и пост-стратификационен модел, който според него комбинира "данни от проучването с официални демографски данни от преброяването и резултати от изборите, за да се получат оценки за одобрението на Тръмп сред регистрираните избиратели на хиперлокално ниво".

Според Морис, в момента в Конгреса има 135 места - 104 в Камарата на представителите и 31 в Сената - които се държат от републиканци в райони, където рейтингът на одобрение на Тръмп е под 50%.

Много от тези места може да се окажат в сериозни проблеми по-близо до междинните избори. Всъщност 48 от тези места са в юрисдикции, където рейтингът на одобрение на Тръмп е 40% или по-нисък, а от тези места 21 са в райони, където рейтингът на одобрение на Тръмп е 35% или по-нисък.

За да поставим това в перспектива, настоящото мнозинство на Републиканската партия в Камарата на представителите е 217 републиканци срещу 214 демократи - което означава, че изместване само на две места може да доведе до това демократите да контролират тази камара на Конгреса. Изместване на четири места в Сената би изместило контрола там.

Според доклада на Морис, ниските резултати в анкетите за републиканците се дължат до голяма степен на съвместната война между САЩ и Израел срещу Иран, която администрацията на Тръмп настоява през последния месец.

"Въпросът, който републиканските политици трябва да си зададат в светлината на тези данни, е: Искате ли да спечелите преизбиране или искате да продължите да подкрепяте лидера на вашата партия, който заплашва да "сложи край на цивилизацията" в непопулярна, неуспешна и ненужна отвъдморска война?“, написа Морис в последната си публикация, визирайки публикацията на Тръмп в Truth Social от понеделник. "Защото тези данни показват, че не можете да направите и двете."

Тръмп е изправен пред рейтинги на неодобрение по безброй теми, не само по тази

Последните проучвания на Economist/YouGov, публикувани тази седмица, показват, че 56% от американците не одобряват представянето му по отношение на работните места и икономиката, докато 64% ​​не одобряват начина, по който се е справил с инфлацията и цените на потребителските стоки. Междувременно, последните проучвания на университета Куинипиак показват, че 59% от американците не одобряват и начина, по който Тръмп се справя с външната политика като цяло.

Рейтингът на неодобрение на Тръмп по тези и други въпроси може да доведе до печалби за демократите през ноември. Многобройни скорошни проучвания показват, че към 7 април демократите водят пред републиканците с 5,8 пункта в национален мащаб, когато става въпрос за това кой избирателите предпочитат да управлява Конгреса след междинните избори тази година.

Въпреки че тези числа могат да се променят от сега до изборния ден 2026 г., само седем месеца след това, миналите проучвания по време на междинните избори в този момент от годината като цяло са добър показател за това кой ще спечели Конгреса. През 2022 г., например, според обобщени данни от RealClearPolling.com, на 7 април същата година се очакваше републиканците да спечелят междинните избори с национална преднина от 3,4%, а в крайна сметка спечелиха с 2,8%. На междинните избори през 2018 г., на 7 април, се очакваше демократите да спечелят със 7,5%, а в крайна сметка спечелиха с 8,4%.

Последните изборни победи на демократите също биха могли да сигнализират за проблеми за републиканците

Например, надпревара за Върховния съд в Уисконсин - щат, който Тръмп спечели с малка разлика от около 1% срещу кандидата на демократите Камала Харис - видя как либералният съдия Крис Тейлър спечели общо с повече от 20 точки срещу консервативния си опонент.

Демократите загубиха едно свободно място на специални избори, за да запълнят мястото на бившата конгресменка Марджъри Тейлър Грийн в Джорджия на 7 април. Но докато Тръмп спечели този район с 37 точки през 2024 г., кандидатът на Републиканската партия тази седмица го спечели само с 12 точки - разлика от 25 точки за демократите в тази надпревара.

Въпреки че тези и много други положителни победи на демократите през последната година и половина предполагат, че партията може да се представи добре в междинните избори, данните от анкетите също така показват, че избирателите не са твърде доволни от демократите като цяло.

Според анкета на YouGov в края на март, само 36,1% от американците са гледали положително на демократите в Конгреса. позитивна светлина, докато 57,8% ги гледат неблагоприятно. Тези данни показват, че макар демократите да изглеждат в добра позиция да поемат контрола над Конгреса през есента, разликата между „синя вълна“ и победа с обикновено мнозинство може да изисква от партията да се задълбочи в това, което избирателите всъщност искат от своите законодатели, отвъд това просто да не са Тръмп.