В Гърция конфискуваха 229 луксозни автомобила за над 10 млн. евро

Гръцките власти са конфискували 229 луксозни автомобила в рамките на национална акция срещу предполагаеми данъчни, регулаторни и митнически нарушения, съобщава в. „Катимерини“, като се позовава на независимата данъчна служба AADE.

Сред конфискуваните автомобили има модели на „Бентли“, „Ламборгини“, „Ферари“ и „Порше“, а общата им стойност се оценява на над 10 милиона евро.

Операцията е била проведена въз основа на информация от пътни таксови пунктове и митници, съпоставена с цифрови инструменти за оценка на риска.

Автомобилите са били открити в гаражи, автокъщи и други места. Някои от тях ще бъдат проверени в базите данни за откраднати автомобили, а в един случай в кола е бил открита кокаин, информира "Катимерини", като се позовава на изявление на данъчната служба.

