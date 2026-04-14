16 ранени при стрелба в училище в Турция, взети са и заложници ВИДЕО

14.04.2026 | 12:24 ч.
Шестнайсет души, сред които и ученици, бяха ранени при стрелба в училище в турския град Сиверек, окръг Шанлъуфра (Югоизточна Турция), съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Извършителят е бивш ученик на училището, който се е самоубил, когато е разбрал, че ще бъде заловен, съобщи валията на окръга Хасан Шълдак. 

Причината за стрелбата тази сутрин все още не е ясна. Ясно е, че стрелецът е роден през 2007 г., учил е в училището до девети клас, след което се е преместил да учи на друго място. Той е проникнал в училището тази сутрин и е стрелял с ловна пушка. 

По информация на онлайн изданието "Хюриет" очевидци са съобщили за взети заложници, сред които е имало ученици. Друга част от учениците, които са се намирали в сградата, са се опитали да избягат, скачайки от прозореца. 

Първоначално нападателят, който се е скрил в самото училище, е отказал да се предаде след предупреждение от полицейските екипи, изпратени на място. Последвало е изпращане на специални части. 

Валията на Шанлъурфа съобщи, че към момента продължава лечението в болница на 12 от пострадалите. От тях четирима са учители, 10 - ученици, един е полицейски служител, а един - служител на училищния стол. 

(Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)

 

