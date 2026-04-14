16 ранени при стрелба в училище в Турция, взети са и заложници ВИДЕО

Шестнайсет души, сред които и ученици, бяха ранени при стрелба в училище в турския град Сиверек, окръг Шанлъуфра (Югоизточна Турция), съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Извършителят е бивш ученик на училището, който се е самоубил, когато е разбрал, че ще бъде заловен, съобщи валията на окръга Хасан Шълдак.
Причината за стрелбата тази сутрин все още не е ясна. Ясно е, че стрелецът е роден през 2007 г., учил е в училището до девети клас, след което се е преместил да учи на друго място. Той е проникнал в училището тази сутрин и е стрелял с ловна пушка.
🔴 KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER! #Şanlıurfa daki lisede yaşanan pompalı tüfekli saldırı anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Saldırganın önüne gelene ateş açtığı görüldü
По информация на онлайн изданието "Хюриет" очевидци са съобщили за взети заложници, сред които е имало ученици. Друга част от учениците, които са се намирали в сградата, са се опитали да избягат, скачайки от прозореца.
🚨🇹🇷 Türkiyənin #Şanlıurfa əyalətinin Siverek rayonunda məktəbə silahlı hücum olub
Belə ki, silahlı şəxs tüfənglə yeddi nəfəri yaralayıb. Şəxsin bir neçə şagirdi girov götürdüyü deyilir.
Hadisədən sonra əraziyə çoxsaylı tibb işçiləri və xüsusi polis qüvvələri cəlb edilib.…
Първоначално нападателят, който се е скрил в самото училище, е отказал да се предаде след предупреждение от полицейските екипи, изпратени на място. Последвало е изпращане на специални части.
Валията на Шанлъурфа съобщи, че към момента продължава лечението в болница на 12 от пострадалите. От тях четирима са учители, 10 - ученици, един е полицейски служител, а един - служител на училищния стол.
#Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lise önünde silahlı saldırı gerçekleşti.
İddiaya göre okula giren bir şahıs, rastgele ateş açtı. Olayda ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaralandı.
(Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.