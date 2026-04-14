Мадяр планира голяма сделка за рестарт на отношенията с Брюксел

Унгарският премиер Петер Мадяр знае точно какво иска от Брюксел, а Брюксел знае какво очаква от Будапеща. И така започва голямата сделка.

Въпреки че Мадяр няма да поеме поста преди 5 май, той вече се свързва с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с която разговаря в понеделник вечерта, за да се опита да възстанови отношенията на Будапеща с ЕС, които се сринаха по време на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан.

За новата администрация на Мадяр, приоритет номер 1 след победата на изборите в неделя е да отключи 18-те милиарда евро от фондовете на ЕС, които бяха замразени заради отстъплението на Орбан от демократичната политика. Той също така иска достъп до около 16 милиарда евро европейски заеми за отбрана и да прекрати глобата от 1 милион евро на ден, наложена заради неспазването на миграционния закон от страна на Унгария.

Рестарт на отношенията с Брюксел

Но Брюксел няма просто да даде тези екстри на нов лидер, който все още е неизвестен. Мадяр трябва да преодолее няколко препятствия, за да се класира за парите, с които да докаже, че е сериозен в плана си за реформиране на авторитарната държава на Орбан, а Брюксел също има свой собствен набор от политически приоритети на високо ниво, които Мадяр трябва да изпълни.

За Брюксел ключовата политическа цел е Унгария да прекрати ветото си върху жизненоважен заем от ЕС за Киев в размер на 90 милиарда евро и да подкрепи нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия. ЕК също така иска Унгария да прекрати съпротивата си срещу започването на официални преговори за присъединяване с Украйна.

За щастие и на двете страни, всички изглеждат склонни да действат бързо. За Мадяр времето е кратко, тъй като той ще загуби голям транш от средствата на ЕС, ако не приложи необходимите реформи в областта на върховенството на закона до август.

"Мога да кажа, че е изключително важно да върнем [парите] у дома и то възможно най-бързо“, каза новият лидер в понеделник.

Той обеща да договори ангажименти за реформи с Фон дер Лайен в телефонния разговор в понеделник и също така подчерта важността на прилагането на мерки за борба с корупцията – включително присъединяване към Европейската прокуратура – ​​като същевременно се гарантира независимостта на съдебната система и се защитават медийните и академичните свободи.

Фон дер Лайен възприе оптимистичен тон относно потенциалното рестартиране в понеделник.

"Разбира се, ще започнем да работим с правителството възможно най-скоро... за да постигнем бърз и отсрочен напредък в полза на унгарския народ“, каза председателят на ЕК, цитирана от Politico.

Шведският министър по въпросите на ЕС Джесика Розенкранц също се съгласи, че дипломатическата среда сега изглежда благоприятна. "Самият факт, че Петер Мадяр е толкова ясен, че иска да възстанови връзките и доверието с ЕС, е важен сам по себе си“, каза тя.

Готов за действие

В първия си пълен ден като встъпващ в длъжност министър-председател, Мадяр обяви, че ще търси "компромиси“ на ниво ЕС и че иска "да улесни вземането на решения“.

На тричасова пресконференция в понеделник той категорично заяви, че няма да пречи на заема от 90 милиарда евро от ЕС за Киев. Той каза, че Будапеща се е съгласила с това финансиране на Европейския съвет през декември и сега "би искала да бъде последователна“ с този предишен ангажимент.

Той също така подчерта, че сега разполага с решаващо мнозинство от две трети в унгарския парламент, което ще му позволи да проведе мащабни съдебни реформи, за да се съобрази с правилата на ЕС и да размрази средствата на Унгария. Той сигнализира, че иска да се дистанцира от Москва и че макар да се противопоставя на бързото присъединяване на Украйна към ЕС, неговото правителство ще "помага на страните, които са готови да се присъединят, вместо да ги кара да чакат на опашка“.

Не толкова по вкуса на ЕС, той обясни, че Унгария все още иска да купува руски петрол, но приема, че санкциите трябва да останат в сила по време на войната на страната срещу Украйна. Той също така не коментира дали би подкрепил 20-ия пакет от санкции на ЕС срещу Москва.

Украйна е чувствителна тема за Унгария – предвид силните антиукраински настроения в Унгария – но дипломатите са уверени, че може да бъде постигнат компромис.

Полска парадигма

Значимо е, че първото посещение в чужбина на новият лидер ще бъде в Полша, която има скорошен опит в размразяването на средства от ЕС. Мадяр ще се срещне с премиера Доналд Туск, който "ще бъде готов да му помогне и да обясни всички подробности“ и да сподели опит“, заяви ръководителят на Гражданската коалиция на Туск в Европейския парламент, Анджей Халицки.

След като Туск спечели изборите в Полша през 2023 г., Европейската комисия през февруари 2024 г. размрази над 100 милиарда евро, които бяха задържани поради опасения за върховенството на закона, след като Туск представи план за съдебна реформа и предприе първоначални стъпки за възстановяване на доверието.

В полския случай обаче крайнодесният президент Карол Навроцки в крайна сметка блокира обещаните от Туск реформи, което доведе до оплаквания, че Варшава е спечелила финансирането си само с обещания за промяна.

Горчивият опит във Варшава накара Комисията да се притеснява да разпределя средства, преди да е сигурна, че реформите са в ход, и прави малко вероятно Унгар да спечели ранни плащания.

Срещу времето

Заявявайки, че иска да сформира правителство възможно най-скоро, Мадяр призова унгарския президент да изтегли встъпването в длъжност на новия си парламент от 12 май на 5 май, което ще му позволи да представи официален пакет, който да удовлетвори изискванията на Брюксел.

Супермнозинството означава, че той би трябвало да може да работи бързо.