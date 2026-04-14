ООН предупреждава: Има риск от продоволствена криза и нов скок в цените

Организацията на обединените нации призова държавите да не ограничават доставките на енергия и торове, тъй като конфликтът в Близкия изток се задълбочава, предупреждавайки, че подобни ограничения в миналото са засилвали скоковете в глобалните цени на храните.

Агенцията на ООН по прехрана и земеделие заяви, че ресурсите за земеделието трябва да започнат да преминават през Ормузкия проток „възможно най-скоро“, за да се избегне влошаване на настоящата ситуация. Тя призова всички държави да предприемат действия, включително да „преразгледат внимателно“ мандатите за биогорива и да „избягват ограничения върху износа“ на енергия и торове.

„Намираме се в криза на ресурсите; не искаме да я превърнем в катастрофа“,

заяви Дейвид Лаборд, директор на отдела по агрохранителна икономика към Организация по прехрана и земеделие към ООН (FAO). „Разликата зависи от действията, които предприемем.“

Нарастващата спешност идва в момент, когато търговията през Ормузкия проток до голяма степен е блокирана, откакто войната започна в края на февруари, и може да бъде напълно прекъсната, след като администрацията на Тръмп започна пълна морска блокада. Около една трета от глобалните доставки на торове преминават през този ключов маршрут.

Държавите вече се надпреварват да защитят доставките на торове за своите фермери, като водещи производители ограничават износа, докато купувачите създават финансови програми и плащат премии, за да се конкурират за ограничени количества.

Китай се очаква да спре износа на сярна киселина от май, съобщи Bloomberg миналата седмица, като още преди конфликта страната вече ограничаваше износа на фосфати, за да защити вътрешните си доставки. Русия също временно спря износа на амониев нитрат, форма на азотен тор.

Най-уязвими са бедните държави

„Часовникът тиктака“, заяви главният икономист на FAO Максимо Тореро, отбелязвайки, че по-бедните държави са най-уязвими от по-скъпите и по-трудно достъпни ресурси, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Агенцията също така призовава международни институции като Международния валутен фонд да обмислят финансиране за държави, изложени на риск да загубят достъп до доставки на торове. FAO съобщи, че е изготвила списък на държавите въз основа на времето за засаждане на културите и необходимите количества.

Въпреки че индексът на цените на храните на FAO остава стабилен през март, се очаква натискът да се засили, тъй като фермерите коригират решенията си за засаждане според наличността на торове, посочи агенцията.

Спот цените в Близкия изток за гранулиран карбамид, форма на азотен тор, са скочили със 70% от началото на конфликта, според данни на Bloomberg Green Markets. Удължаването на войната също така застрашава фосфатните торове, чието глобално производство зависи от доставките на сяра от региона на Персийския залив.