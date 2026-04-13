Новини Днес | 18

Петролът отново скочи над 100 долара за барел

Това стана, след като САЩ заявиха, че ще блокират иранските пристанища от днес

13.04.2026 | 09:55 ч. 9
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Цената на петрола се покачи в ранната пазарна търговия, след като САЩ заявиха, че ще блокират иранските пристанища от днес, предаде Асошиейтед прес.

Котировките на американския суров петрол се повишиха с 8% до 104,24 долара за барел, а суровият петрол Брент, който е референтен за международните пазари, се повиши със 7% до 102,29 долара. 

По време на войната с Иран цената на Брент се колебаеше драстично, като се повиши от около 70 долара за барел преди избухването на конфликта в края на февруари до над 119 долара на моменти.

В петък, в навечерието на мирните преговори, цената на Брент за доставка през юни падна с 0,8% до 95,20 долара за барел.

Иран фактически контролира Ормузкия проток, ключов воден път за световния превоз на петрол. Централното военно командване на САЩ заяви, че блокадата на иранските пристанища ще "бъде в сила за всички плавателни съдове, независимо от коя държава са", ако влизат и излизат от иранските пристанища или крайбрежните райони на Ислямската република, включително всички ирански пристанища в Персийския и Оманския залив.
(БТА)

 

