Нова стрелба в турско училище,четирима са загинали

Стрелба е била открита днес в училище в град Кахраманмараш, Югоизточна Турция, след като при подобен случай вчера в друг югоизточен окръг - Шанлъурфа, шестнайсет души, сред които и ученици, бяха ранени, а нападателят се самоуби, предаде държавната телевизия ТРТ Хабер.

Четирима души са загинали, а 20 са ранени при стрелбата.

Управителят на провинция Кахраманмараш Мюкеррем Юнлюер заяви, че при последната атака са убити учител и трима ученици.

„Ученик е дошъл на училище с оръжия в раницата си, за които смятаме, че са принадлежали на баща му. Той е влязъл в две класни стаи и е открил безразборна стрелба, при която има ранени и убити“, каза Юнлюер пред журналисти.

По думите му стрелбата е станала в основното училище „Айсер Чалък“, като причините за инцидента все още не са известни.

Свързани статии 16 ранени при стрелба в училище в Турция, взети са и заложници ВИДЕО

„В момента има нападение. В едно от нашите училища се случи тъжен инцидент. Получихме информация, че има ранени. Разследваме случая в детайли“, заяви Юнлюер.

Той подчерта, че ситуацията е все още много динамична и властите работят по изясняване на всички обстоятелства около случилото се.