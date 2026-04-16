Стрелецът в турско училище е оставил препратка към американски масов убиец

Турската полиция изключи версията за терористичен акт при стрелбата в училище в Кахраманмараш на 15 април, при която бяха убити 8 ученици и 1 учител.

В изявление, разпространено чрез официалния профил на полицията във „Фейсбук“, се съобщава, че са извършени първоначални проверки на телефона на 14-годишния извършител, който е бил ученик в осми клас в училището, където откри огън.

„Първоначалните проверки разкриха, че в профила със в WhatsApp извършителят е използвал изображение, което е препратка към Елиът Роджър, извършил нападение в САЩ през 2014 г.“, пише в съобщението на турската полиция.

Препратката към Елиът Роджър е свързана с нападението в Айла Виста, Калифорния, през 2014 г., при което той уби шестима души в университетския кампус в Санта Барбара, преди да се самоубие. В разпространено преди атаката видео той заявява, че това е „наказание“ за жените, които са го отхвърлили.

Бащата на стрелеца, бивш полицейски инспектор, е бил задържан и поставен под предварителен арест, предаде АФП.

Сред жертвите в Кахраманмараш са осем ученици - пет момчета и три момичета на възраст между 10 и 11 години - както и 55-годишна учителка, сочат данни от списък на общината. Погребенията им ще се състоят днес.

Нападателят, на 14 години, е починал, съобщи по-рано областният управител Мюккерем Юнлюер, без да уточни „дали става дума за самоубийство или това се е случило в хаоса“.

„Цифровите носители, иззети при претърсванията в дома на извършителя и в автомобила на баща му, са конфискувани и се анализират. По първоначални данни няма връзка с тероризъм, най-вероятно става дума за изолиран акт“, добави полицията.

По-рано Юнлюер обясни, че ученикът е дошъл в училище с оръжия, вероятно на баща му, в раницата си, влязъл е в две класни стаи и е открил безразборна стрелба.

Бащата на нападателя е арестуван

Подобни инциденти са рядкост в Турция, въпреки че по оценки на местна фондация в страната циркулират десетки милиони огнестрелни оръжия, повечето от които незаконни

От полицията припомнят, че бащата на стрелеца, който е бивш служител в областта на сигурността, също е задържан, а в последствие и арестуван.

„Дигиталните материали, които бяха иззети при претърсванията в дома на извършителя и автомобила на баща му, са конфискувани и се проверяват“, подчертаха органите на реда.

Огледът на местопрестъплението е приключил. Продължава анализът на записите от камерите.

„Въз основа на първоначалните констатации не са открити доказателства за връзка на случая с тероризъм. Той се разглежда като индивидуално нападение“, съобщиха от турската полиция.

Анализират мерки за сигурност в училищата

Днес предстои среща, на която ще бъдат анализирани мерките за сигурност в училищата и около тях, както и необходимостта от засилването им. На нея ще участват министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи, министърът на образованието Юсуф Текин, валиите, както и директорите на Регионалните инспекторати по образование.

Турция разпореди 83 ареста заради възхваляване на училищни стрелби в интернет

Турската полиция съобщи, че е издала заповеди за арест на десетки лица, обвинени в публикуване на противоречиво съдържание в социалните мрежи след двете смъртоносни стрелби в училища тази седмица.

„Бяха издадени заповеди за арест на 83 лица, за които е установено, че са публикували постове и са извършвали дейности, възхваляващи престъпленията и престъпниците и нарушаващи обществения ред, и срещу тях са предприети правни действия“, се посочва в изявление на полицията.

Блокирани са 940 акаунта в социалните мрежи и закри 93 групи в комуникационното приложение "Телеграм" Наред с това са предприети мерки, с които е поискано блокирането на 66 URL адреса, както и свалянето на съдържанието, публикувано в тях след стрелбата в Кахраманмараш, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Според властите въпросните URL адреси са разпространявали провокативно съдържание, свързано с нападението чрез "Телеграм". Започнало е и разследване срещу профили, които са разпространили кадрите от стрелбата чрез комуникационния канал. Закрита е група в "Телеграм" с над 100 хил. членове, в която са разпространени кадри, свързани със стрелбата.