IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

Кремъл публикува списък с "потенциални цели“ в цяла Европа, а България?

"Спете спокойно, европейски партньори!“, иронично казва Медведев

16.04.2026 | 16:23 ч.
Reuters

Кремъл публикува списък с "потенциални цели“ в Лондон, Лестър, Рединг и Съфолк, за които твърди, че произвеждат дронове за Украйна.

В списъка са включени и редица фабрики в Германия, Дания, Латвия, Литва, Холандия, Полша и Чехия, за които се твърди, че произвеждат украински дронове, както и съоръжения, за които Русия твърди, че произвеждат компоненти в Германия, Испания, Италия, Чехия, Израел и Турция.

Дмитрий Медведев, ястребовият зам.-председател на Съвета за сигурност на Русия, последва заплаха в X, като написа: "Спете спокойно, европейски партньори!“

Изявлението на руското Министерство на отбраната трябва да се приема буквално: списъкът с европейски съоръжения, които произвеждат дронове и друго оборудване, е списък с потенциални цели за руските въоръжени сили.

"Когато ударите станат реалност, зависи от това какво ще се случи след това", разсъждава Медведев.

Едно от местата, посочени като потенциална цел за Обединеното кралство, е в Милдънхол, Съфолк, където се намира и база на Кралските военновъздушни сили (RAF).

Това се случва, след като руските военни изстреляха стотици дронове срещу Украйна при нощен рейд.

Най-малко 15 души бяха убити и 90 ранени при атаките, които последваха кратко прекратяване на огъня по време на православните великденски тържества през уикенда.

Дроновете, произведени в Европа, са проблем

Руското министерство на отбраната заяви, че решението на европейските държави да увеличат производството на дронове за Киев е "умишлена стъпка, водеща до рязка ескалация на военно-политическата ситуация в целия европейски континент и пълзящо превръщане на тези страни в стратегически тил на Украйна“.

Министерството предупреди, че атаките срещу Русия, включващи дронове, произведени в Европа за Украйна, са изпълнени с "непредсказуеми последици“.

"Вместо да укрепват сигурността на европейските държави, действията на европейските лидери все повече въвличат тези страни във война с Русия“, се казва в изявлението на руското външно министерство.

"Европейската общественост трябва не само ясно да разбира истинските причини за заплахите за своята сигурност, но и да знае адресите и местоположенията на "украински“ и "съвместни“ предприятия, произвеждащи дронове и компоненти за Украйна на територията на техните страни“, заяви министерството.

12-годишно момче е сред четирите жертви в Киев след нощните руски атаки, като трима души бяха убити в Днепър в югоизточната част на страната.

Русия изстреля 324 дрона и три балистични ракети по Украйна през нощта в най-големия си обстрел от почти две седмици.

Противопожарната отбрана прихвана 309 дрона.

Русия също така изстреля мощна планируща бомба ФАБ-1500 с тегло 1,5 метрични тона по централната част на Славянск преди зазоряване в сряда.

Взривът унищожи детско спортно съоръжение, което беше забележителност на града.

При удар по югоизточния град Днепър руснаци удариха два университета през нощта, повреждайки академични сгради, общежития и близки домове.

Взривната вълна разби повече от 1000 прозореца в околните сгради и в района нямаше военни цели.

Украйна също отвърна на удара

Украйна продължи атаките си с дронове с голям обсег, като руското Министерство на отбраната съобщи в сряда, че противовъздушната му отбрана е прихванала 85 украински дрона през нощта.

Украинските дронове са се насочили към промишлено съоръжение в Стерлитамак, руски град на около 1300 километра (приблизително 800 мили) източно от границата с Украйна.

Радий Хабиров, губернатор на Башкортостанска област, където се намира Стерлитамак, заяви в онлайн изявление, че няколко дрона са били свалени над "индустриалната зона“ на Стерлитамак и отломки са паднали върху едно от съоръженията там, предизвиквайки пожар.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кремъл дронове цели Европа Дмитрий Медведев войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem