Кремъл публикува списък с "потенциални цели“ в цяла Европа, а България?

Кремъл публикува списък с "потенциални цели“ в Лондон, Лестър, Рединг и Съфолк, за които твърди, че произвеждат дронове за Украйна.

В списъка са включени и редица фабрики в Германия, Дания, Латвия, Литва, Холандия, Полша и Чехия, за които се твърди, че произвеждат украински дронове, както и съоръжения, за които Русия твърди, че произвеждат компоненти в Германия, Испания, Италия, Чехия, Израел и Турция.

Дмитрий Медведев, ястребовият зам.-председател на Съвета за сигурност на Русия, последва заплаха в X, като написа: "Спете спокойно, европейски партньори!“

Изявлението на руското Министерство на отбраната трябва да се приема буквално: списъкът с европейски съоръжения, които произвеждат дронове и друго оборудване, е списък с потенциални цели за руските въоръжени сили.

"Когато ударите станат реалност, зависи от това какво ще се случи след това", разсъждава Медведев.

Russian Defense Ministry’s statement must be taken literally: the list of European facilities which make drones & other equipment is a list of potential targets for the Russian armed forces. When strikes become a reality depends on what comes next. Sleep well, European partners! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 15, 2026

Едно от местата, посочени като потенциална цел за Обединеното кралство, е в Милдънхол, Съфолк, където се намира и база на Кралските военновъздушни сили (RAF).

Това се случва, след като руските военни изстреляха стотици дронове срещу Украйна при нощен рейд.

Най-малко 15 души бяха убити и 90 ранени при атаките, които последваха кратко прекратяване на огъня по време на православните великденски тържества през уикенда.

Дроновете, произведени в Европа, са проблем

Руското министерство на отбраната заяви, че решението на европейските държави да увеличат производството на дронове за Киев е "умишлена стъпка, водеща до рязка ескалация на военно-политическата ситуация в целия европейски континент и пълзящо превръщане на тези страни в стратегически тил на Украйна“.

Министерството предупреди, че атаките срещу Русия, включващи дронове, произведени в Европа за Украйна, са изпълнени с "непредсказуеми последици“.

"Вместо да укрепват сигурността на европейските държави, действията на европейските лидери все повече въвличат тези страни във война с Русия“, се казва в изявлението на руското външно министерство.

"Европейската общественост трябва не само ясно да разбира истинските причини за заплахите за своята сигурност, но и да знае адресите и местоположенията на "украински“ и "съвместни“ предприятия, произвеждащи дронове и компоненти за Украйна на територията на техните страни“, заяви министерството.

12-годишно момче е сред четирите жертви в Киев след нощните руски атаки, като трима души бяха убити в Днепър в югоизточната част на страната.

Русия изстреля 324 дрона и три балистични ракети по Украйна през нощта в най-големия си обстрел от почти две седмици.

Противопожарната отбрана прихвана 309 дрона.

Русия също така изстреля мощна планируща бомба ФАБ-1500 с тегло 1,5 метрични тона по централната част на Славянск преди зазоряване в сряда.

Взривът унищожи детско спортно съоръжение, което беше забележителност на града.

При удар по югоизточния град Днепър руснаци удариха два университета през нощта, повреждайки академични сгради, общежития и близки домове.

Взривната вълна разби повече от 1000 прозореца в околните сгради и в района нямаше военни цели.

Украйна също отвърна на удара

Украйна продължи атаките си с дронове с голям обсег, като руското Министерство на отбраната съобщи в сряда, че противовъздушната му отбрана е прихванала 85 украински дрона през нощта.

Украинските дронове са се насочили към промишлено съоръжение в Стерлитамак, руски град на около 1300 километра (приблизително 800 мили) източно от границата с Украйна.

Радий Хабиров, губернатор на Башкортостанска област, където се намира Стерлитамак, заяви в онлайн изявление, че няколко дрона са били свалени над "индустриалната зона“ на Стерлитамак и отломки са паднали върху едно от съоръженията там, предизвиквайки пожар.