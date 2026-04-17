Руските войници все повече търсят помощ от... вещици

Руските войници, сражаващи се в Украйна, все по-често се обръщат към свръхестественото, търсейки утеха и решения от личности като самопровъзгласилата се вещица Наталия Малиновская.

На фона на продължаващия конфликт и икономическата несигурност, все по-голям брой руснаци са привлечени от тъмните изкуства.

Работейки от затъмнения си апартамент в Москва, Малиновская, която твърди, че е наследила силите си от баба си и често се появява по руската телевизия, предлага редица услуги - от любовни магии до защита от зло. Демонстрирайки метода си за откриване на негативна енергия чрез размахване на запалена клечка кибрит над чаша, тя отбелязва, че повечето клиенти търсят помощ за проблеми във връзките, включително войници, притеснени за верността на партньорите си.

"Те се свързват с мен и има много от тях", споделя Малиновская, въпреки че предупреждава, че магии могат да се правят лично само когато войниците са в отпуск. "Невъзможно е да се извърши ритуал на фронта. Къде би палил някой свещи и как изобщо бих ги изпратил там?"

Тази зависимост от мистицизма отразява вековната руска традиция, където православното християнство, народните суеверия и мистичните вярвания са съществували едновременно, дори през периоди на религиозни репресии.

85% от руснаците са се занимавали с магически практики

Интересът към мистицизма се увеличи през последните години на Руската империя - когато влиянието на лечителя Распутин върху царското семейство предизвика обществено възмущение - и отново през хаотичните години след разпадането на Съветския съюз. След период на упадък той отново е във възход.

"Днешните геополитически и икономически предизвикателства в Русия и по света ‌засилват тревожността, предизвиквайки вълна от мистицизъм", заяви държавната социологическа агенция VTsIOM през март, публикувайки проучване, показващо, че 85% от руснаците са се занимавали с магически практики. "В такива условия, особено на фона на военни заплахи, вярата (независимо от това кои богове са замесени) се превръща в ‌инструмент за психологическа защита."

Руските сили са в настъпление ‌в Украйна повече от четири години, подхранвайки смъртоносна криза, която навреди на международния авторитет на Русия, забави икономиката и повиши разходите за живот.

Близо половината руснаци вярват, че някои хора може да са способни да предсказват бъдещето или да имат магически сили, показа проучването, в сравнение с по-малко от една трета през 2019 г.

Търсенето на кристални топки и защитни амулети се е увеличило повече от два пъти миналата година, докато продажбите на колове от трепетлика - за които се твърди, че защитават собственика от зли духове - са се учетворили, съобщи руският оператор на касови апарати ATOL, позовавайки се на данни за потребителските разходи.

В магазин "Вещица" в Москва, който продава кристали, таро водачи и други магически принадлежности, няколко клиенти разглеждаха рафтовете в търсене на тамян за пречистване на въздуха или за носене на късмет.

"Черните обсидианови сфери са много популярни и търсени. Обсидианът се смята за камък на безопасността", казва съсобственичката на магазина Юлия Гусанова, визирайки вулканичното стъкло, пред The Independent.

Барът с вуду тематика "Мари Лаво", който предлага гадания на таро, се е възползвал от духа на времето, казва собственичката Евгения Шасаняр.

"Оказа се, че се съчетахме идеално с момента", допълва тя.

"Дяволска сила"

Възраждането има своите противници. Миналата година група законодатели внесоха законопроект за забрана на рекламите на услуги като астрология и енергийно лечение, предупреждавайки, че те могат да доведат до финансова експлоатация на уязвими хора.

Патриарх Кирил, главата на Руската православна църква, подкрепи идеята за забрана миналата година, а през януари осъди "масовото манипулативно влияние" на врачките и екстрасенсите.

"В гадаенето присъства тъмна сила. Ако чудесата включват божествена сила и благодат, тогава гадаенето включва дяволска сила", каза той пред държавната информационна агенция в отделно интервю, намеквайки за връзка със "сатанизма", който беше забранен от Върховния съд миналата година.

На въпроса дали църквата, която понякога извършва екзорсизъм, смята екстрасенсите за съперници, говорител на църквата, Вахтанг Купшидзе, каза пред Ройтерс, че това не разбира същината.

"Ние не ги виждаме точно като конкуренти, защото конкуренцията предполага... борба за клиенти", заяви той.