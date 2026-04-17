САЩ изгубиха дрон MQ-4C Triton над Ормузкия проток

Американските ВМС потвърдиха тази седмица, че по-рано през месеца са загубили наблюдателен дрон MQ-4C Triton над пролива Хормуз — което го превръща в поредния скъп военен самолет на САЩ, за чиято загуба е потвърдено в продължаващата война с Иран.

ВМС потвърдиха, че дронът Triton се е разбил на 4 април близо до Ормузкия проток. Не е ясно защо на службата са били необходими няколко дни, за да потвърди загубата, тъй като полетът и евентуалното изчезване на дрона са били проследени на отворени платформи за следене на полети, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Безпилотният летателен апарат (UAV) се управляваше от военноморската авиационна база Сигонела, Италия, и летеше над Персийския залив близо до Ормузкия проток. Когато Triton е спаднал под 10 000 фута, сигналът на транспондера му е бил прекъснат, което доведе до спекулации, че е изгубен.

Нито ВМС на САЩ, нито Централното командване на САЩ (CENTCOM), което наблюдава военните операции на САЩ в Близкия изток, дадоха коментар или обяснение за това, което може да е довело до катастрофата.

Това е първата потвърдена загуба на дрона Triton в продължаващата война.

MQ-4C е безпилотна летателна система (UAS) за висока надморска височина и дълъг полет (HALE). Проектирана и произведена от Northrop Grumman, тя има автономност от 30 часа и способност да оперира на височини над 50 000 фута, осигурявайки 360-градусово покритие.

Дронът не е точно нещо, което може лесно да се изгуби. Това е огромен дрон с размах на крилете, по-голям от този на пътнически самолет Боинг 737. По-важното е, че ВМС на САЩ разполагат само с няколко такива в експлоатация – което не е изненада, като се има предвид цената им от около 240 милиона долара за бройка – така че загубата на един такъв е значителна.

„MQ-4C бележи важен етап в продължаващия преход от пилотирани към безпилотни операции. Десетилетия наред морското наблюдение зависеше изцяло от пилотирани самолети като P-8 Poseidon или P-3 Orion преди него“, написа Харисън Кас за The National Interest миналата година.

Благодарение на дългия си автономен полет, той може да намали и дори да елиминира пропуските в патрулирането или да поддържа непрекъснато наблюдение над важни райони, което позволява на Военноморските сили да следят противниците денонощно. Тази способност е била жизненоважна в близост до Ормузкия проток, където малки ирански кораби могат да изскочат от скалистия бряг, да поставят мини или да провеждат атаки от типа „удари и бягай“, и бързо да се върнат на сигурно място.

Загубата на Triton е инцидент от „Клас А“

Загубата на MQ-4C Triton е определена като инцидент от клас А, който се дефинира като инцидент, причиняващ щети за над 2,5 милиона долара, водещ до смъртта на един или повече души или до унищожаването на въздухоплавателно средство. Предвид астрономическата цена на дрона Triton – приблизително три пъти по-висока от тази на изтребителя F-35A Lightning II – това е значителна загуба, въпреки че нито един оператор не е бил ранен или убит.

Американският флот разполагаше само с 20 дрона Triton в експлоатация, „с краткосрочни планове за придобиване на още седем“, според The War Zone.

Загубата на дрона идва след като ВВС на САЩ загубиха три F-15E Strike Eagles в резултат на приятелски огън в началото на операция „Epic Fury“. Друг беше свален от Иран в началото на април; въпреки че както пилотът, така и офицерът по оръжейната система бяха успешно спасени от територията на Иран, няколко допълнителни самолета, включително самолет за наземна атака A-10 Warthog, бяха загубени по време на спасителната мисия.

Освен това, един F-35A беше повреден от ирански наземен огън, а един командно-контролен самолет E-3 Sentry беше унищожен на земята по време на иранска ракетна атака в Саудитска Арабия.

През март самолетът за въздушно зареждане KC-135 Stratotanker се разби в Ирак, като загинаха и шестимата членове на екипажа.