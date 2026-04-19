Преговорите между Иран и САЩ напредват, но доверието липсва

Иран отчита напредък в диалога със Съединените щати, но до окончателно споразумение все още има дълъг път. Това заяви главният преговарящ на страната Мохамад Багер Галибаф, цитиран от AFP.

Председателят на иранския парламент, който участва в разговорите заедно с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, проведени на 11 и 12 април в Исламабад, коментира темата в обширно телевизионно интервю.

"Все още сме далеч от приключването на дебатите", подчерта Галибаф. По думите му е налице "напредък в преговорите", но същевременно "остават много различия и все още не са решени някои фундаментални точки".

Коментарът идва на фона на продължаващия вече седмици военен конфликт между САЩ, Израел и Иран, който ескалира след серия от удари и ответни действия в региона и бързо прерасна в открито напрежение с реални бойни действия и извън територията на Иран.

Ключовите разногласия

Според него основните спорове са свързани с иранската ядрена програма и контрола върху Ормузкия проток - стратегически важен маршрут за световните доставки на петрол.

Срещата в пакистанската столица се определя като най-високото ниво на диалог между Техеран и Вашингтон след Иранската революция от 1979 г., отбелязва AFP.

Галибаф не скри и дълбокото недоверие на Техеран: "Подчертахме, че нямаме абсолютно никакво доверие в Съединените щати".

Примирието - под натиск

Иран е приел двуседмичното прекратяване на огъня, влязло в сила на 8 април, единствено по настояване на Вашингтон, стана ясно още от думите му.

"Ние победихме на терен, врагът не постигна нито една от целите си, а Иран също така има контрол над Ормузкия проток", заяви той.

Реакцията на Тръмп

По-рано същия ден Доналд Тръмп също коментира контактите с Техеран, като определи разговорите като "много добри", предава Reuters. В същото време той предупреди иранската страна да не използва като инструмент заплахите за затваряне на Ормузкия проток.

Без яснота преди крайния срок

И двете страни запазват мълчание относно конкретните параметри на преговорите, само дни преди изтичането на 22 април на срока на крехкото примирие в конфликта между САЩ, Израел и Иран, отбелязва AFP.

Войната, която вече е в осмата си седмица, е отнела живота на хиляди в Иран, разпространила се е в Ливан и е довела до сериозни сътресения на енергийните пазари. Причината - фактическото затваряне на Ормузкия проток, през който преди началото на конфликта преминаваше около една пета от световната търговия със суров петрол.

Различия и за сроковете

По информация на Reuters, Съединените щати са предложили Иран да прекрати ядрените си дейности за период от 20 години. Техеран обаче е настоял за значително по-кратък срок - между три и пет години, пише БТА.