Армения иска помощ от ЕС за борба със "зловредното влияние"

Ереван поиска съдействие от ЕС за противодействие на "зловредното влияние" преди парламентарните избори в Армения през 2026 г., заяви върховната представителка на ЕС по външната политика и политиката на сигурност Кая Калас, цитирана от арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

"В Армения предстоят избори и въпросът е как можем да помогнем. Армения поиска подкрепа за борба със зловредното влияние, подобна на помощта, която вече предоставихме на Молдова", каза Калас преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи.

По-рано този месец Калас обяви, че Евросъюзът ще отпусне 15 милиона евро за Ереван с цел укрепване на мира и устойчивостта в Армения. Тя подчерта, че Брюксел подкрепя Ереван и в справянето с предизвикателствата в информационното пространство. / БТА