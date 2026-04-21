Как ще приключи блокадата на Ормузкия проток?

Военноморските сили на САЩ и Иран едновременно се опитват да блокират една и съща цел – необичайно, но едва ли безпрецедентно състояние на нещата. Блокадите са станали глобални.

Блокадата е вечно примамлив начин за морска война. Тя дава възможност на превъзходен флот да нанесе директен удар върху икономиката на морски съперник, нанасяйки вреда чрез контрол над морето. Всъщност, американският „евангелист на морската сила“, капитан Алфред Тейър Махан, определя „командването на морето“ до голяма степен като способността да се отмести флотът на антагонист от важни води и да се блокират бреговете му. "Властната сила над морето", смята Махан, помага на флота, който управлява вълните, да откъсне враг, който зависи от морската търговия, от морски пътища, които правят възможни търговските начинания, пише в анализ за TNI Джеймс Холмс, председател на катедрата по морска стратегия "Дж. К. Уайли" във Военноморския колеж и съавтор на третото издание на "Червена звезда над Тихия океан", наскоро публикувано от Naval Institute Press.

За Махан отрязването на морски враг от открито море е като отрязване на корените на растение. Неговата соленоводна икономика се свива и умира. Това е от повече от академичен интерес. Днес, разбира се, американският флот блокира иранските морски пристанища в Оманския залив, морският вход към Ормузкия проток и Персийския залив. Отчасти ескадрата за блокада, съставена главно от около дузина разрушители с управляеми ракети клас "Арли Бърк", изпълнява това, което военноморските коментатори описват като "близка блокада".

Този вид блокада, насочена директно към вас, означава, че военните кораби се придържат към вражеското крайбрежие, прехващайки кораби, превозващи предполагаема контрабанда, в непосредствена близост до враждебни пристанища. Корабите, които не спазват блокадата, подлежат на посещение, качване на борда, претърсване и изземване на забранени стоки. Петролът е най-очевидният забранен товар в случая с Иран, но американските власти отбелязаха, че блокадата забранява и доставките на други военни материали - боеприпаси, оръжейни системи, електроника с двойна употреба, почти всичко, което би помогнало на Ислямската република да възстанови военната си мощ, опустошена от седмици на американско-израелски въздушни удари. Това е всеобхватна забрана. Близките блокади са често срещани в морската история.

Например, Кралският флот на Великобритания наложи задушаваща карантина на Съединените щати по време на Войната от 1812 г., изпращайки флотилии да се мотаят край пристанища като Бостън, Нюпорт и Ню Йорк. На този етап от историята на САЩ вътрешните комуникации - пътищата, в по-голямата си част - бяха толкова жалко неразвити, че междущатската търговия беше синоним на крайбрежна търговия. По този начин ефективната блокада на Кралския флот притисна вътрешно икономиката на САЩ, вместо просто да възпрепятства външната търговия.

Половин век по-късно флотът на Съюза обгради Конфедерацията по време на Американската гражданска война, налагайки пропусклива блокада, която въпреки това задуши южняшкия внос и износ - по-специално износа на "кралски памук", от който зависеше влиянието на Конфедерацията върху потенциални европейски благодетели като Великобритания и Франция.

Близките блокади станаха непривлекателни, тъй като бреговите оръжия срещу достъпа - крайбрежна артилерия, морски мини, подводници с малък обсег и кораби за нападение на повърхността, бойни самолети, летящи от сухопътни писти - се разпространиха и технологично напреднаха. Например, Кралският флот стоеше далеч от бреговете на имперската Германия по време на Първата световна война, неохотно да се приближава до германски пристанища от страх да не бъде нападнат от сушата. Вместо това Кралският флот се оттегли, отцепвайки Северно море чрез "дистанционна блокада" - вторият начин на блокадни операции. Британските бойни кораби запечатаха пропастта между Шотландия и Норвегия, възпрепятствайки германското корабоплаване, което се стремеше към достъп до широкия Атлантик.

Географията изигра ключова роля в британската далечна блокада - както и в морските операции от всякакъв вид. Британските острови се намират по морски пътища, свързващи северноевропейски антагонисти - Нидерландската империя в отминали векове, Германия по време на световните войни и днес руските граници на Балтийско море - с откритото море на Атлантическия океан.

Има военен компонент в блокадите

Колкото и случайно географията да е благословила блокираща сила, тя трябва да разполага с флот с достатъчен капацитет и брой кораби, за да наложи морския кордон. Това е взискателен дълг. Мъдрецът на бойните изкуства Карл фон Клаузевиц осъжда "кордонната война", защото защитата на разширен отбранителен периметър е толкова ресурсоемка. В края на краищата, математиците определят линията като безкрайно много точки, свързани последователно. Опитът да бъдеш по-силен от вражеска сила в безкрайно много точки натоварва най-смелите защитници. Клаузевиц умолява полевите командири да поддържат отбранителните кордони къси - и да осигуряват щедра огнева подкрепа, за да укрепят периметъра. Има компромиси между близки и далечни блокади. Колкото по-отдалечена е блокадата, толкова по-дълъг трябва да бъде отбранителният периметър. Стоенето по-близо до брега опростява нещата.

Отдалечената блокада намалява риска за флота, но изисква повече средства за патрулиране на офшорната граница.

Мястото, където американските военноморски командири разполагат блокиращата ескадра на морската карта, говори много за това как те си представят балансирането на ефикасността с риска. Ормузкият проток прилича на конвергентно-дивергентна дюза. Колкото по-близо е блокиращата ескадра, толкова по-къс е отбранителният кордон и толкова по-лесно е да се контролира входът на дюзата. Геометрията на Клаузевиц е благоприятна, но опасността ескалира пропорционално на близостта до иранските брегови линии. Колкото по-далеч, толкова по-дълга е карантинната линия, което кара призрака на Клаузевиц да се намръщи, но опасността от противодостъпните боеприпаси на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC) намалява пропорционално.

Глобалното разгръщане на иранската блокада елиминира напълно отбранителните линии. То също така засилва необходимостта от изобилна разузнавателна информация за откриване и задържане на потенциални блокади навсякъде по седемте морета. Ефективната глобална блокада - която представлява външният слой на многопластова стратегия за блокада - ще изисква още повече кораби за принудително изпълнение на ВМС на САЩ и бреговата охрана.

Двойните блокади са рядкост, но не са нечувани

Сега двойните блокади, при които и двете воюващи страни блокират едни и същи морски пътища, са необичайни в историята. ВМС на САЩ и бреговата охрана засилват блокадата си на иранските пристанища, докато Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) се стреми да блокира тесните участъци на Ормузкия проток със заплахата от морски мини, моторници и брегови оръжия. И все пак има значителен прецедент за двойни блокади. Великобритания блокира Германия по време на двете световни войни, като същевременно държи флота на Кралския флот на безопасно разстояние от германските брегове. Германските военноморски магнати бързо осъзнаха, че подводниците могат лесно да избегнат британския флот за блокада. Затова Берлин организира контраблокада, като изпрати подводници в централния Атлантик, за да блокират корабоплаването между Великобритания и Северна Америка.

Макар и в крайна сметка неуспешни и дори саморазрушителни - неограничената подводна война въвлече Съединените щати в Първата световна война, все пак - германските отдалечени блокади наложиха сериозни трудности на зависимата от внос Великобритания. Почти както Махан би предвидил. Подобно на други форми на икономическа война, блокадата е това, което адмирал Дж. К. Уайли нарича "кумулативен" начин на бой. Кумулативните кампании са разпръснати кампании, съставени от множество дребномащабни тактически ангажименти. Никой отделен ангажимент не оказва голямо материално или психологическо въздействие върху целта на блокадата, но заедно много малки ангажименти могат да се натрупат в нещо голямо. Нещо голямо с течение на времето, би побързал да добави адмирал Уайли.

Това е война според статистиката. Уайли разглежда кумулативните операции като по своята същност бавнодействащи и нерешителни сами по себе си. Ислямската република може да бъде изключение от правилото на Уайли. Икономическите санкции могат да работят сравнително бързо, когато страната, налагаща санкциите, прекъсне достъпа на целевата страна до жизненоважен и незаменим актив. Същото може да важи и за блокадите. Ормузкият проток може да се окаже фатална пречка, както и стратегическо предимство за Иран. Иранската икономика е изцяло зависима от износа на въглеводороди през морето. Ефективна военноморска блокада на САЩ би прекъснала тази икономическа жизненоважна артерия, спирайки потока от ресурси, от които Техеран се нуждае за водене на война. Накратко, ефективна блокада би противопоставила склонността на Иран към "съпротива" срещу способността му да издържи на икономически затруднения.