От искане за сапун до кокаин: затворническа банда се превърна в световна сила

Бразилска банда, основана в затвори на страната, бързо се превръща в една от най-големите престъпни организации в света, пренасочвайки глобалните потоци от кокаин от Южна Америка към най-натоварените пристанища в Европа и навлизайки в САЩ.

Дълго време останала незабелязана от Вашингтон, "First Capital Command", известна с португалските си инициали PCC, започна като недоволна група затворници, борещи се за сапун и тоалетна хартия през 90-те години. Сега тя има около 40 000 членове зад решетките и по улиците с обширна мрежа от филиали — което я прави най-голямата престъпна група в Америка според някои оценки, действаща в почти 30 държави на всеки континент с изключение на Антарктида, пише WSJ.

"PCC се превърна в истинска транснационална група", заяви Линкълн Гакия, главният прокурор по делата на PCC в Бразилия, който проследява възхода ѝ от две десетилетия. "Смятам, че сега това е най-бързо разрастващата се престъпна организация в света. "

С мащаба на италианските организирани престъпни групи и ефективността на мултинационална корпорация, PCC допринесе за рекордни конфискации на кокаин в Европа и предизвика жестоки войни за територия в сърцето на големите пристанища в Белгия и Холандия.

Прокурорите и полицията в Бразилия призовават президента Тръмп да обяви PCC за чуждестранна терористична организация, като я включи към повече от дузина други латиноамерикански престъпни мрежи.

PCC е организираната престъпност в най-организираната си форма, казват прокурорите.

За разлика от наркомагнатите в Мексико, тежко въоръжените колумбийски кокаинови милиции или лъскавите наркобарони от бандата "Червено командване" в Рио де Жанейро, членовете на PCC поддържат нисък, делови профил, търсейки богатство, а не слава – и избягват видовете безпричинно насилие, които привличат полицията и екипите на телевизионните новини. Новите членове се присъединяват към строг вътрешен кодекс на поведение, като церемониите по полагане на клетва понякога се провеждат чрез видеоконференция.

Приемайки религиозни образи – преструвайки се на свещеници – фигури от PCC са отишли в отдалечени региони на Бразилия, за да спечелят доверието на местните жители и да вербуват нови членове, като същевременно си осигуряват маршрути към съседните страни, произвеждащи кокаин.

Много евангелисти тук приемат така нареченото "евангелие на просперитета" – вярата, че богатството е знак за божествена благосклонност – което помага на бандата да проникне в бедните общности. През 2023 г. прокурорите в северния бразилски щат Рио Гранде до Норте разследваха клетка на PCC, обвинена в създаването на поне седем църкви за изпиране на пари от наркотици – практика, която вече е толкова разпространена, че властите са ѝ дали име: нарко-пентекостиализъм.

Печалбите от наркотици се изпират и чрез бензиностанции, финтех компании, фондове за недвижими имоти, мотели за секс, автокъщи и строителни фирми, твърди полицията.

През февруари властите в Сао Пауло започнаха операция срещу престъпна група, ръководена от китайци, която според разследващите е работила с съучастници на PCC, за да изпере над 200 милиона долара чрез продажба на електроника.

Малко престъпления са извън обсега на PCC. Днес членовете са замесени във всичко – от незаконен добив на злато и кражби на товари до киберпрестъпления и трафик на екзотични птици, според десетки интервюта с държавни служители по сигурността.

Кокаинът обаче остава основният бизнес

на PCC и това означава, че бандата е станала и проблем на Америка.

В организационната схема, изготвена от властите в Сао Пауло, вече има нова категория – "Североамериканско подразделение".

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на PCC през 2021 г., а през 2024 г. замрази американските активи на Диего Гонсалвес до Кармо, който е изпирал около 240 милиона долара за PCC и продължава да помага в управлението на финансовите операции, въпреки че е в затвора в Бразилия.

Оттогава американските власти са идентифицирали лица, свързани с PCC, във Флорида, Ню Йорк, Ню Джърси, Кънектикът и Тенеси. В Масачузетс прокуратурата на САЩ обяви миналата година обвинения срещу 18 бразилци, за които прокурорите твърдят, че са свързани с PCC за трафик на пистолети, пушки и ловни пушки – и, в един случай, на фентанил.

Когато PCC се роди през август 1993 г. в мръсните стени на затвора с висока степен на сигурност в Таубате, щата Сао Пауло, нейните основатели не търсеха световно господство.

Те изискваха по-добри санитарни условия и легла, наред с други основни нужди. Бразилските затвори бяха адски места, наподобяващи гета – едни от най-пренаселените и насилствени в света, измъчвани от туберкулоза и въшки – а правозащитни групи твърдяха, че надзирателите редовно бият затворниците. В Таубате кипеше недоволство, след като месеци по-рано 111 затворници бяха убити, когато полицията потуши бунт в друг затвор недалеч оттам.

Осем затворници сключиха пакт за лоялност в Таубате, обещавайки да се защитават взаимно срещу надзирателите.

Това, което последва, беше една от най-големите политически грешки в историята на правоприлагането в Латинска Америка.

Алармирани от нарастващото братство в затвора, властите затегнаха контрола и прехвърлиха затворници в други щати. Това само ускори националната експанзия на PCC и затвърди решимостта ѝ. "Мир, справедливост и свобода" се превърна в лозунга на PCC, която се представяше като паралелна власт на държавата, чиито злоупотреби – от затворнически служители до политици – помагаха на бандата да привлича нови членове.

През следващите три десетилетия преместените затворници създадоха нови клетки на PCC в затвори из цялата страна и затегнаха хватката си зад решетките, както в Парагвай, така и в Бразилия, където хиляди активни членове остават в затвора. PCC разпределя килии, разпространява контрабанда и дори произвежда свой собствен затворен ром, "Crazy Maria".

Държавата не е успяла да постави затворниците от PCC под контрол. Хронично пренаселените и с недостиг на персонал затвори в страната се мъчат да наложат дори основни правила като забрана на мобилните телефони, което позволява на лидерите на бандата да продължават да ръководят престъпни операции от килиите си.

Затворниците се вербуват в замяна на правна помощ от армията от адвокати на организацията, известна като "бригадата с вратовръзките". Членовете на PCC, които нарушават правилата, биват наказвани чрез вътрешни затворнически съдилища, които могат да завършат с изтезания или екзекуция, твърдят властите. Но най-голямото разширяване на бандата е извън стените на затвора – тъй като групата си е поставила за цел да си осигури кокаин от трите основни производители в света – Колумбия, Перу и Боливия – на цени на едро.

PCC е широко известно име в села като Урукуритуба, на 1600 мили северно от мръсните затвори на Сао Пауло, където огромната млечна река Мадейра пресича тропическата гора.

Както много други крайречни общности, Урукуритуба няма постоянен лекар или дори полицай. Но сега има свой собствен наркодилър – дори няколко.

Без полицейско присъствие, трафикантите управляват паралелна съдебна система в селото с около 500 семейства – наказват дребни крадци и налагат брутално правосъдие, както сметнат за добре, казаха жителите.

Разширяването на бандата елиминира посредниците, които преди това внасяха наркотиците в Бразилия през предимно отдалечени и неконтролирани граници.

Лидерите на PCC са се борили за контрол над тропическите гори на Амазонка

– чиито водни пътища свързват страните производителки на кокаин – с помощта на корумпирани местни власти и стигайки дотам, че да се представят за евангелски пастори, разпространяващи Божието слово, каза Маркус Винисиус Алмейда, който току-що се оттегли от поста секретар по обществената сигурност на щата Амазонас.

Настъплението на PCC на север не е било лесно. То е струвало на организацията дългогодишното примирие с бандата "Червената команда" от Рио и нейните местни съюзници, което е предизвикало кървави битки за територия в гората от 2016 г. до днес. За да подсили силите си, PCC е трябвало да вербува отцепници от партизанските групи, които не са участвали в мирното споразумение от 2016 г. в Колумбия, според държавните прокурори, придобивайки опитни бойци и производители на бомби, както и достъп до оръжия от военен клас.

Усилията са дали отлични резултати. Властите оценяват, че PCC пренася няколко тона всеки месец през Амазонка, като много малки градове и селища в най-големия тропически гори в света вече са под контрола на групата.

Камиони, речни баржи, леки самолети и хеликоптери пренасят кокаина през гъстата джунгла до атлантическото крайбрежие, където той се пренася контрабандно на борда на контейнеровози до транзитни пунктове в Западна Африка по пътя към разрастващите се пазари в Европа, казват властите.

Антверпен, Ротердам и Хамбург са сред основните дестинации, където насилието се е пренесло по улиците, докато местните партньори на PCC и други се борят за разпределяне на търговията с кокаин. Атаките с гранати, престрелките, убийствата, изтезанията и отвличанията са документирани от пристанищната полиция.

Подобно на други големи групи за организирана престъпност в Латинска Америка, интересите на PCC не се ограничават само до наркотиците. Освен добив на злато, членовете ѝ са се разклонили в добив на дървен материал, трафик на хора, незаконен риболов и бракониерство, и дори робство на някои коренни общности, каза Алмейда.

Европа обаче е регионът, където PCC е намерила най-доходните си бизнес възможности.

Залавянията на кокаин в Европейския съюз (ЕС)вече достигат рекордни нива за седма поредна година, като най-новите данни показват, че през 2023 г. в държавите-членки са заловени 419 тона, водени от големи входни центрове като Белгия, Испания и Нидерландия.

Голяма част от това количество е отплавало от пристанището Сантос, разположено югоизточно от Сао Пауло, най-голямото контейнерно пристанище в Латинска Америка.

През последните години водолази и заварчици са били арестувани за укриване на кокаин в корпусите на кораби, пътуващи за Европа и Африка, като в някои случаи са събирали до половин тон от наркотика в подводни вдлъбнати камери в тъмната част на нощта.

Днес PCC функционира по-скоро като пазар или регулаторна агенция, отколкото като традиционна организация – като избягва йерархичната структура, характерна за някои кокаинови банди.

Без йерархията отгоре-надолу, характерна за други групи за трафик на наркотици, PCC е по-трудно да бъде обезглавена – до такава степен, че тя процъфтява, въпреки че дългогодишният ѝ лидер, Маркос Уилянс Хербас Камачо, известен като Маркола, е в затвора от 1999 г.

Властите вече не говорят за ликвидиране на PCC, а за управление на нелекото ѝ съжителство с държавата – което често оставя разследващите разочаровани или смаяни от връзките между гангстерите и самата държава.