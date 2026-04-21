Войната в Иран вдигна цената и на.... презервативите

В много отношения е уместно, че във война, която е изцяло свързана с политиките за ограничаване, конфликтът в Иран засяга бизнес, който печели милиони от политиките за ограничаване.

Очаква се презервативите, произведени от най-големия производител в света, да се увеличат в цената с до 30% в отговор на прекъсванията в доставките, причинени от войната в Иран.

Малайзийската фирма Karex, която доставя Durex, Trojan и NHS, произвежда пет милиарда презерватива годишно. Доставките бяха прекъснати от затварянето на Ормузкия проток, което засяга всичко - от петролния пазар до производителите на пластмаси, които разчитат на въглеводороди.

Клиентите ѝ са пред изчерпване на запасите поради нарастващите разходи за доставка, каза главният изпълнителен директор на компанията Гох Миа Киат, цитиран от The Times.

"Ситуацията определено е много крехка, цените са високи... нямаме друг избор, освен да прехвърлим разходите в момента на клиентите", каза той пред Ройтерс.

Компанията разполага с достатъчно запаси, за да стигне за няколко месеца, твърди той.

Търсенето се е увеличило с 30%, а времето за пристигане на пратките в САЩ и Европа се е удвоило до два месеца

Това е вторият спад в доставките на презервативи в света, откакто президентът Тръмп встъпи в длъжност през януари миналата година. Съкращенията на чуждестранната помощ и разпускането на USAid, агенцията за помощ на американското правителство, ограничиха доставките до няколко страни, главно в Африка.

През 2023 г. агенцията е закупила почти 350 милиона презерватива за африканските страни, където контрацептивите са били от съществено значение за ограничаване на епидемията от ХИВ.

Въпреки че войната в Иран е достигнала несигурно прекратяване на огъня, Техеран продължава да затваря Ормузкия проток, жизненоважен воден път за нефт и товари, а САЩ наложиха военноморска блокада в района на иранските кораби.

Цените на петрола са спаднали от най-високите си нива по време на войната поради обещанието за евентуална сделка тази седмица между Иран и САЩ, но трафикът през пролива остава ограничен. Икономистите предупреждават за глобална инфлация и енергийна криза, от която ще са необходими месеци или години, за да се възстановим.

Заливът произвежда почти 30% от световния петрол и почти 20% от природния газ, както и дела си от петролни продукти, хелий и алуминий.