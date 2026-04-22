Турция ще строи голям завод за боеприпаси в Естония

Базираната в Турция компания ARCA Savunma планира да построи голямо съоръжение за производство на боеприпаси в отбранително-промишлената зона Пъхя-Кивиоли в Естония, като се очаква производството да започне през 2028 г. по програма на стойност около 300 милиона евро (352 милиона долара).

Проектът, наречен „ARCA Baltic“, ще създаде напълно интегриран производствен обект, способен да произвежда няколко вида боеприпаси в големи обеми. Плановете за съоръжението включват производството на 155-милиметрови артилерийски снаряди M107, както и минохвъргачни снаряди с калибър 60 мм, 81 мм и 120 мм. Обектът ще произвежда и 122-милиметрови ракети с обхват до 20 километра, обхващащи гама от боеприпаси, използвани в съвременните сухопътни сили, пише Defence Blog.

Естония е отпуснала 141 хектара земя в отбранително-промишлената зона Пъхя-Кивиоли в подкрепа на изграждането на съоръжението. Споразумението дава на Естония възможността да има достъп до боеприпаси, произведени на обекта, ако е необходимо, като свързва проекта директно с нуждите на страната от отбранителни доставки.

Съоръжението е проектирано като единен, интегриран комплекс, който ще управлява производството, съхранението и поддържащата инфраструктура на едно място. Тази структура е предназначена да рационализира производството и да намали зависимостта от външна логистика, като запази ключовите процеси в рамките на едно и също място.

ARCA Savunma заявява, че ще приложи своя производствен модел „нулева грешка“ в естонския завод, целяйки да поддържа постоянни стандарти за производство, докато се разширява в региона. Компанията произвежда артилерийски, минохвъргачни и ракетни боеприпаси, както и компоненти с по-малък калибър, и позиционира новото съоръжение, за да отговори на нарастващото търсене на тези системи.

Видовете боеприпаси, планирани за производство, се използват широко на днешните бойни полета.

155-милиметровият снаряд M107 е стандартен високоексплозивен снаряд, изстрелван от много артилерийски системи, съвместими с НАТО. Минохвъргачните снаряди в категориите 60 мм, 81 мм и 120 мм обикновено се използват от пехотните части за непряка огнева подкрепа на по-къси разстояния. Добавянето на 122-милиметрови ракети въвежда друга категория боеприпаси, които обикновено се използват с реактивни системи с многоцелеви ракети за бързи удари върху по-широки райони.

За Естония проектът укрепва местния индустриален капацитет, обвързан с нуждите на отбраната. Достъпът до произведени в страната боеприпаси може да намали зависимостта от външни доставчици и да осигури по-голяма гъвкавост при поддържането на запасите.

Очаква се строителството и настройката на завода да отнемат няколко години, като производството е планирано да започне през 2028 г. Мащабът на инвестицията и размерът на обекта сочат дългосрочно индустриално присъствие в региона.