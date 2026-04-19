Турция прeдлага алтернатива на Ормузкия проток

Турция прeдлага "Среден коридор" като алтернатива на Ормузкия проток, пише в заглавие "Файненшъл таймс.

Вестникът информира, че турски длъжностни лица планират да отворят отново границата с Армения, за да отключат подкрепян от Тръмп търговски маршрут между Европа и Азия, предаде БНР.

Граничният пункт Аликан на Турция с Армения се намира в края на спокоен път. Овчари пасат стадата си наоколо, а от време на време трактор вдига прах. Дори военните бункери, разпръснати из пейзажа, изглеждат полузаспали на слънце.

Турция обаче се надява, че

този спокоен край скоро може да се превърне в част от глобален търговски възел,

пише "Файненшъл таймс". По-рано тази година властите започнаха да инсталират системите, необходими за обработка на паспорти на границата, затворена в продължение на 32 години - ход, който би могъл да отключи ключов търговски път, свързващ Азия с Европа.

Проектът, подкрепен от президента на САЩ като част от мирните планове за Армения и Азербайджан, дори има грандиозно име: "Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет".

Геополитическите залози са големи. Евентуалното повторно отваряне на арменската граница е част от усилията на Анкара да позиционира Турция като сигурен търговски център за стоки и енергийни потоци, пренасочвани далеч от взривоопасната геополитическата точка, каквато е застрашения от войната Ормузки проток.

Откакто Техеран за първи път обяви затварянето на пролива миналия юни, Анкара засили усилията си да представи Турция като стабилен алтернативен търговски коридор. Визията е завладяваща, дори и да е изправена пред огромни препятствия, които мнозина очакват да осуетят големите амбиции на Турция.

Като страна-членка на НАТО Турция избягва пряко участие както във войната в Украйна,

така и в последния конфликт в Персийския залив. Нейната територия вече се превърна в де факто транзитна зона: миналия месец търговските полети между Европа и Азия бяха насочени над Турция, тъй като въздушното пространство на север и юг се стесни.

Бившият турски премиер Бинали Йълдъръм, участвал в популяризирането на турските търговски пътища, е цитиран от "Файненшъл таймс" да казва, че сухопътният "Среден коридор" може да гарантира по-бързо доставки, отколкото по морските пътища.