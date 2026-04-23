По-малко туристи и повече полиция в Теотиуакан след атаката

Древният археологически комплекс Теотиуакан в Мексико отвори отново врати вчера при засилени мерки за сигурност и осезаемо по-малко посетители от обичайното, два дни след като въоръжен мъж уби канадска туристка и рани още 13 души край Пирамидата на Луната - нападение, определяно като необичайно за район, който е сред големите туристически дестинации в страната, съобщи Reuters.

Повишено напрежение след стрелбата

Стрелбата в понеделник насочи допълнително внимание към сигурността в културните обекти в Мексико точно в момент, когато страната се готви да бъде домакин на Световното първенство по футбол заедно със САЩ и Канада.

Огромният комплекс от пирамиди и храмове в Теотиуакан е сред най-посещаваните туристически забележителности в Мексико. Само през миналата година той е привлякъл 1,8 млн. души, пише БТА.

Въоръжени патрули и проверки на входовете

За да бъде подсилена охраната, вчера на място бяха разположени 40 служители на Националната гвардия, които се включиха към общинската полиция и полицията на град Мексико. Гвардейците патрулираха из обекта с каски, камуфлажни униформи и бронежилетки, а част от тях бяха с частично покрити лица и се придвижваха с въоръжени пикапи.

На петте входа на комплекса бяха въведени основни проверки на чанти и раници.

Засилените мерки доведоха и до сериозно забавяне на достъпа до обекта, който се намира на около 50 км от столицата.

Някои туристи са чакали повече от три часа и половина под слънцето, като в компенсация за забавянето им е бил предложен безплатен вход, съобщи Националният институт по антропология и история.

"По указание на президента ще можем да разчитаме и на металотърсачи", каза директорът на института Омар Васкес, като добави, че на всеки вход ще има и повече полицаи.

Какво се е случило?

Според очевидци нападателят - 27-годишен мексиканец - е открил огън в понеделник сутринта от междинна площадка на Пирамидата на Луната. По думите им той е стрелял основно във въздуха, носел е електронен таблет и е крещял, преди да сложи край на живота си.