Бездомник се оказа в камион за отпадъци в Солун, спял в кофа за боклук

След виковете му за помощ машината за пресиране на отпадъците била спряна

23.04.2026 | 15:21 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Необичаен инцидент, за щастие без тежки последствия, се е случил тази сутрин в гръцкия град Солун, където 46-годишен мъж се е озовал в каросерията на камион за извозване на отпадъци, съобщава „Прото тема“.

Според информацията мъжът, румънски гражданин, вероятно бездомен, е спял в кофа за боклук, за да се предпази от дъжда. При събирането на боклука обаче той е попаднал във вътрешността на камиона.

Общинските служители разбрали какво е станало, когато чули глас да вика за помощ. Те веднага спрели работата на машината, която пресира отпадъците.

Мъжът е бил изваден и е откаран с линейка в болница. Според сведенията той е пострадал в областта на крака и няма опасност за живота му.
(БТА)

ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

