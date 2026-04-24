Наградиха полицая, който помогна на туристите от пропадналия автобус СНИМКИ

Областният управител на Бургас Добромир Гюлев връчи благодарствена грамота на младши инспектор Ивелин Арабаджиев от Граничен полицейски участък – Малко Търново за проявена смелост при спасяването на десетки жени и деца от Украйна – пътници в автобус, който пропадна в дере на път за Турция.

“Изразявам своята искрена благодарност и възхищение от героизма и мъжеството на човек, който без да мисли за собствената си безопасност е действал изключително адекватно и е спасил живота на много хора, заяви Гюлев.

Областният управител на Бургас подчерта и високата самооценка за самообладанието на полицая.

“Автоматичните действия, които той е предприел веднага, без да има време да мисли, показват, че е полицай на място. Ако този млад мъж не беше там, случаят щеше да е много по-тежък и да има повече жертви“, каза Гюлев. Областният управител призова положителните примери от работата на МВР да бъдат показвани пред обществото.

Младши инспектор Арабаджиев заяви, че не е очаквал подобно признание и е изключително благодарен за оценката от ръководството на МВР и Областната управа.

“Нямаше момент на колебание преди да окажа помощ, всичко се разигра пред мен. Чух писъците и се насочих към тях. Гледката беше трагична. Всеки един гражданин трябва да помогне в такъв случай“, добави Арабаджиев за инцидента.

Това не е първото отличие за младши инспектора. През 2016 г. той е получил награда от министъра на вътрешните работи за участие в спасителна операция през февруари същата година, при която са били открити измръзнали хора в близост до държавната граница.