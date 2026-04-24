Бивш министър на Грузия е осъден на 10 г., изземат и част от имуществото му

Тбилиският градски съд осъди бившия министър на отбраната на Грузия Джуаншер Бурчуладзе на 10 години затвор. Наложена му беше и забрана да заема държавни длъжности в срок от две години, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.

По разпореждане на съда Бурчуладзе ще бъде лишен и от част от имуществото си – парцел и къща в Испания, както и имот и паркомясто в местността Даба Цканети.

Освен него на по осем години затвор бяха осъдени бившият му заместник в Министерството на отбраната Гиорги Хаиндрава и неговият зет Васил Мъхеидзе.

Бившият ръководител на дирекция "Обществени поръчки" във ведомството Владимир Гудушаури сключи споразумение с прокуратурата преди две седмици. Съгласно него той получава условна присъда от четири години, глоба в размер на 10 хиляди лари (3150 евро) и едногодишна забрана да заема държавни длъжности.

Бившият министър е обвинен в злоупотреба със служебно положение и изпиране на незаконно придобити средства в особено големи размери – престъпления, които се наказват с от 9 до 12 години лишаване от свобода. Според обвинението той е изпрал общо 1 593 212 лари (541 700 евро) с незаконен произход и без отчетност.

Разследването установи, че през 2023 г. Бурчуладзе, в съучастие със своя заместник, роднина и тогавашен ръководител на дирекция "Обществени поръчки", е доставил медицинско оборудване за военна болница на завишена цена от 3 940 000 лари вместо реалната стойност от 2 606 272 лари, с което е нанесена щета на Министерството в размер на 1 333 728 лари.

Освен това беше установено, че през март 2025 г. Бурчуладзе и съпругата му са закупили имот в Испания за 544 хиляди евро. За да прикрият произхода на парите и транзакцията, така че да изглеждат привидно законни, двамата са сключили фиктивен договор за продажба с трето лице за имот в Цкнети.

Гудушаури и Хаиндрава са обвинени в присвояване на държавни средства в особено големи размери, а Мхеидзе в съучастие в това престъпление. Всички са подведени под отговорност за организирана схема за присвояване на средства на Министерството на отбраната чрез злоупотреба със служебно положение и търговия с влияние – престъпления, наказуеми с лишаване от свобода от 7 до 11 години.

(БТА)