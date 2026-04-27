IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Сърбин се удави в Канале гранде във Венеция

Според разследващите става дума за бездомник на около 50 години

27.04.2026 | 06:39 ч.
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Мъж е паднал във водите на Канале гранде във Венеция и бил изваден малко след това мъртъв, предаде АНСА.

Според разследващите на инцидента става дума за бездомник на около 50 години от сръбски произход. Според възстановката на събитията той е седял на брега на Канале гранде в района на централната гара "Санта Лучия" и на моста на Калатрава. Внезапно се е свлякъл във водата, предаде БТА.

На място са дошли полицаи и са спрели да извадят мъжа, но са констатирали само, че той е бил мъртъв. Предполага се, че му е станало лошо и затова е паднал във водата.

Тагове:

сърбин канале гранде удави бездомник
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem