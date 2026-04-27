Заради запалена цигара: Хаос и мокри пътници на ферибот в Гърция ВИДЕО

Димът е задействал автоматичната пожарогасителна система

27.04.2026 | 10:58 ч. 8
Заради запалена цигара: Хаос и мокри пътници на ферибот в Гърция ВИДЕО

Хаотична ситуация е възникнала на гръцкия ферибот „Нисос Самос“ по линията Пирея – Хиос – Лесбос в петък, след като автоматичната пожарогасителна система се е задействала от дима на запалени от пътници цигари във вътрешно помещение, съобщи телевизия Скай, която се позовава на сайта kalloninews.gr.

„Прото тема“ уточнява, че по време на плаването димът е активирал датчиците на пожарогасителната система и в резултат спринклерите са залели вътрешността на кораба с големи количества вода. Във видеоматериали в медиите се виждат пътниците, които безуспешно се опитват да се предпазят от водните струи, които се изливат върху тях от тавана на пътническата кабина.

По първоначални данни освен неудобството за пътниците инцидентът е довел и до материални щети по кораба.

Неприятната за пътниците случка е станала в момент, в който хиляди поклонници са пътували към Лесбос за ежегодния празник на манастира „Св. Архангел Михаил“, който беше в неделя.
(БТА)

 

 

