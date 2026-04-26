IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 56

Йотова осъди стрелбата на събитие с Доналд Тръмп като заплаха за демокрацията

Президентът призова за категорично отхвърляне на политическото насилие

26.04.2026 | 19:46 ч. Обновена: 26.04.2026 | 19:52 ч.
Снимка: БГНЕС

Дълбоко безпокойство буди инцидентът със стрелба по време на събитие с участието на американския президент Доналд Тръмп, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова.

Всяка форма на насилие срещу политически лидери, демократични институции и граждани е категорично недопустима и подкопава устоите на обществото. Този инцидент още веднъж показва колко крехка може да бъде сигурността и колко важно е да се отстояват принципите на демокрацията чрез диалог, а не чрез насилие, написа още Илияна Йотова.

Според президента е необходимо всички политически, държавни и обществени лидери ясно да осъдят подобни действия.

Доналд Тръмп беше евакуиран след изстрели на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Стрелецът беше задържан, а американски медии вече го обрисуваха като експерт по технологии и по преподаването.

Лидери от цял свят реагираха на стрелбата, на която снощи присъстваха президентът на САЩ Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и над 2600 гости. Вечерята се провеждаше в хотел "Хилтън" във Вашингтон.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem