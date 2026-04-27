IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Априлска снежна буря връхлетя Москва СНИМКИ

Властите предупредиха, че в течение на деня времето ще се влоши още повече

27.04.2026 | 14:00 ч. 11

Снимка: БГНЕС

1 / 20

В средата на пролетта Москва беше връхлетяна от силна снежна буря, изкоренила дървета и довела до анулиране и закъснения на полети, съобщиха кореспонденти на Франс прес.

Руският метеорологичен център обяви "оранжева" опасност в столицата, която ще остане в сила до утре сутринта.

Влошаването на времето започна снощи. Според метеоролозите причина за него е влиянието на силен циклон от района на Балтика, чийто център се е придвижил към северните части на европейската територия на Русия, посочват руските агенции.

Десетки полети бяха забавени или отменени, като най-тежко според руските медии е било засегнато летище Внуково. По-късно пресслужбата на летището съобщи, че то работи в обичайния си режим въпреки неблагоприятните метеорологични условия, изпълнявайки забавените полети.

Много дървета бяха повалени и дори изкоренени в резултат на натежалия мокър сняг, особено в центъра на Москва. Паднали дървета и клони нанесоха щети на автомобили и блокираха тротоарите.

Зимата се върна, отбеляза рускаа телевизия.

В предградията на руската столица се образуваха огромни задръствания. Колите бяха покрити с няколко сантиметра сняг.

Московските власти предупредиха днес в "Телеграм", че в течение на деня времето ще се влоши още повече, като се очакват силни валежи и вятър с пориви до 23 метра в секунда.

Кметът на Москва Сергей Собянин призова жителите на града да бъдат внимателни.
(БТА)

Тагове:

снежна буря Москва русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem