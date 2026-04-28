Настъпва нов световен ред, който е удар по просперитета?

МВФ се отказва от стандартни прогнози заради висока несигурност. Новият световен ред се отдалечава от сътрудничеството, водено от САЩ.

Разпадането на съюзи като НАТО увеличава разходите за сигурност. Фискалният натиск расте на фона на висок дълг и дефицити.

Миналата седмица Международният валутен фонд преустанови практиката си да изготвя глобални икономически прогнози за обсъждане на пролетните си срещи. Вместо това предложи „референтна прогноза“ - на практика сценарий за някакво преодоляване на кризата, който допуска, че нещата скоро ще се върнат към нещо като нормалност - наред с алтернативни прогнози, вариращи от не чак толкова лоши до значително по-негативни.

Ако сегашното примирие във войната с Иран се запази, краткосрочните щети за световната икономика ще бъдат управляеми. Ако не се запази и конфликтът бъде подновен или ескалира, последствията ще бъдат много по-тежки.

Инвеститорите нямат друг избор освен да жонглират с тези практически безсмислени краткосрочни сценарии. Това, което обикновено се губи в подобни упражнения, са дългосрочните последици. Те безспорно са още по-трудни за количествено измерване, но са и по-важни.

Настъпването на нов световен ред

Независимо как ще се развие конфликтът с Иран през следващите дни и седмици, настоящият момент на изключително разместване потвърждава настъпването на нов световен ред - такъв, който вече не се основава на сътрудничество, водено от САЩ.

Тесните икономически ефекти от тази промяна са също толкова важни, колкото и последиците за сигурността и геополитиката. Погледнато така, ключовият момент е, че международното сътрудничество е ефективно. То намалява разходите - а това не е маловажно.

През последната година доверието в НАТО рязко спадна. Подобни съюзи не само правят членовете си по-сигурни, но и са икономически ефективни: съюзниците споделят разходите за отбрана и по този начин ги намаляват.

Президентът Тръмп има основание да се оплаква, че европейските държави допринасят по-малко, отколкото трябва, разчитайки на това, че САЩ ще застанат зад тях. А Европа знае, че в бъдеще ще трябва да харчи повече за отбрана - вероятно повече, отколкото би се изисквало като справедлив принос в НАТО.

