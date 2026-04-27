САЩ внедряват ядрен микрореактор в авиобаза

Въздушните сили обявиха по-рано тази седмица, че компанията „Антарес Нюклеър“ е сключила договор за доставка на ядрен микрореактор до съвместната база „Сан Антонио“ в Тексас.

По-рано този месец Министерството на въздушните сили потвърди, че тези две бъдещи бази ще бъдат първите, които ще получат ядрени микрореактори в рамките на програмата на Пентагона „Усъвършенствана ядрена енергия за военни съоръжения“ (APNI). Базите включват Космическата база „Бъкли“ (SFB), Колорадо, и Военновъздушната база „Малмстром“ (AFB), Монтана, пише за TNI журналистът Питър Сичиу.

В сряда Министерството на ВВС и Отделът за иновации в отбраната обявиха също, че съвместната база „Сан Антонио“, Тексас, ще бъде третото място, където ще бъде разположен ядрен микрореактор в рамките на инициативата „Усъвършенствана ядрена енергия за инсталации“ (ANPI).

"Бъдещето на въздушното и космическото господство се захранва от устойчива енергия", заяви Майкъл Бордърс, помощник-секретар на ВВС по енергетика, съоръжения и околна среда, в медийно изявление на ВВС. "Чрез интегрирането на усъвършенствана ядрена технология ние не просто поддържаме осветлението; ние гарантираме, че нашите най-критични мисии за национална сигурност никога няма да бъдат изложени на риск от прекъсване на електрозахранването. Това е решаващ момент за Министерството на ВВС."

Програмата ANPI предвижда всеки обект да бъде оборудван с усъвършенстван ядрен реактор,

който да започне да функционира до 2030 г. Въпреки това, изборът на местоположение и екологичният анализ ще трябва да бъдат завършени като част от процеса по Закона за националната екологична политика, което може да повлияе на сроковете.

"Заедно с нашите невероятни партньори от правителството, Radiant превръща ядрения ренесанс в реалност", каза Майк Старет, главен финансов директор на Radiant. "Американската енергийна индустрия трябва да постигне напредък сега, а не след 5 или 10 години. С реактор с пълна мощност, който вече е в процес на сглобяване, Radiant ще изпълни обещанието си."

Компанията е заявила, че ще осигури на Buckley SFB „непрекъсната енергийна мощност“ за години напред.

"Това поставя космическата база Бъкли в челните редици на инициативата на Министерството за енергийни технологии от ново поколение", заяви полковник Имон Мъри, командир на космическа база Делта 2 в Бъкли SFB. "Сигурен и надежден източник на енергия ще позволи на бойците на Бъкли от всички 6 видове въоръжени сили и съюзнически държави да подкрепят Обединените сили във всички ситуации, и ние сме горди да водим усилията за напредък в технологичното превъзходство на нашите бойци."

Микрореакторът eVinci на Westinghouse, който вече е в процес на разработка от няколко години, е одобрен за тестване на изпитателната платформа „Демонстрация на експерименти с микрореактори“ (DOME) на Националния център за иновации в реакторната енергетика в Националната лаборатория в Айдахо. Според докладите той е осигурявал пет мегавата електроенергия денонощно през последните осем години без презареждане.

"Технологията е проектирана да се произвежда и сглобява в завод, преди да бъде изпратена“, обясни Westinghouse. „Микрореакторът eVinci на Westinghouse е идеално подходящ, за да гарантира, че нашите въоръжени сили разполагат с надеждна и устойчива енергия, от която се нуждаят за операции от критично значение по целия свят", заяви Рич Радемахер, президент на Westinghouse Government Services. "Очакваме с нетърпение да продължим силното си партньорство с Министерството на въздушните сили и Отдела за иновации в отбраната."

Antares заяви, че неговият R1 – микрореактор с натриево охлаждане чрез топлинни тръби, използващ триструктурно изотропно (TRISO) гориво – ще осигурява стабилна енергия на съвместната база Сан Антонио.

"Създадохме тази компания, за да доставяме устойчива енергия за мисии като тази", каза главният изпълнителен директор и основател на компанията Джордан Брамбъл.

DAF отбеляза, че настоящата инициатива е „отделна от пилотния проект за микрореактори в базата „Айелсън“ във ВВС, Аляска, който е самостоятелно усилие, фокусирано върху демонстрирането на осъществимостта и оперативните предимства на микрореактор в една единствена инсталация.“

Миналото лято ВВС обявиха планове Еилсън да служи като тестова площадка за друг микрореактор, като Oklo, Inc. беше посочена като изпълнител в Уведомление за намерение за възлагане (NOITA).

Поддръжниците на усилията за микрореакторите заявиха, че те биха могли да осигурят надеждна енергия в отдалечени съоръжения и да намалят необходимостта от транспортиране с камиони или дори с самолет на петрол или въглища. Критиците отвърнаха, че реакторите няма да изпълнят обещанията си, а разходите са твърде високи и рисковете – твърде големи. Притесненията включват опасността за околната среда и факта, че малките реактори по своята същност не предлагат по-нисък риск за безопасността в сравнение с традиционните ядрени реактори. Накрая, критиците предупреждават за управлението и депонирането на радиоактивните отпадъци, произвеждани от микрореакторите.