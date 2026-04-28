Джими Кимъл с половинчато извинение заради шегата с "вдовицата" Мелания ВИДЕО

Джими Кимъл отново се пошегува, но този път с призивите на Доналд и Мелания Тръмп да бъде уволнен, преди да защити шегата си за Мелания, която изглежда като "бременна вдовица“ преди опита за стрелба на вечерята на кореспондентите в Белия дом.
В предаването в понеделник вечер Кимъл се пошегува, че Първата дама го е нарекла "страхливец“, а ABC трябва да уволни. Кимъл от своя страна нарече ситуацията "буря от повръщано".
"Знаете как понякога се събуждате сутрин и първата дама издава изявление, с което настоява да бъдете уволнени от работа? Всички сме били там. Нали?", каза Кимъл по адрес на желанието на Тръмп да бъде уволнен.
След това той описа какво се е случило на вечерята на кореспондентите в Белия дом, където 31-годишният стрелец Коул Томас Алън се опита да атакува събитието.
Кимъл след това повтори шегата си, твърдейки, че е за "разликата във възрастта“ между Доналд и Мелания.
"Това беше много лека шега за факта, че той е почти на 80, а тя дори е по-млада от мен. В никакъв случай не беше призив за убийство. И те знаят това“, защити се Кимъл.
"От много години съм много гласовит, говорейки открито срещу насилието с оръжие, в частност. Но разбирам, че първата дама е имала стресиращо преживяване през уикенда и вероятно всеки уикенд е доста стресиращ в тази къща", каза още Кимъл.
След това Кимел изопачи думите на Мелания, за да критикува отново съпруга ѝ.
Извинение има, но искрено ли е то?
"Съгласен съм, че реториката, изпълнена с омраза и насилие, е нещо, което трябва да отхвърлим. Съгласен съм и мисля, че чудесно начало за намаляване на това би било да проведете разговор със съпруга си за това“, пошегува се комикът.
След това той посочи, че и той, и Доналд Тръмп са законово защитени от Първата поправка.
"Между другото, трябва да отбележа, че на Доналд Тръмп е позволено да казва каквото иска да каже, както и вие, както и аз, както и всички ние, защото съгласно Първата поправка ние, като американци, имаме право на свобода на словото“, каза той под аплодисменти от публиката си.
След това Кимъл се извини на семейство Тръмп и на всички присъстващи на вечерята.
"Съжалявам, че вие, президентът и всички в онази стая в събота преминахте през това. Наистина съжалявам. Само защото никой не е бил убит, не означава, че не е било травмиращо.“ „Страшно е и трябва да се обединим и да бъдем най-добрите“, каза той, визирайки лозунга на Мелания за прекратяване на интернет тормоза.
След това се пошегува, че забележката на Каролайн Ливит "изстреляни“ преди вечерята е била също толкова предсказваща за случилото се, колкото всичко, което е казал.
Кимъл пусна клипа, където Ливит казва: "Ще ви кажа, че речта тази вечер ще бъде класическият Доналд Дж. Тръмп. Ще бъде забавна. Ще бъде забавна. Ще има някои изстрели тази вечер".
"Е, тогава може би някой трябва да проучи и тази медиумка“, каза Кимел по адрес на Ливит.
Той също така пусна клип от 2010 г., където Доналд Тръмп казва на кореспондент от предаването на Кимъл: "Случайно обичам Джими.“
Единственото нещо, за което Кимел потенциално би могъл да се съгласи с Тръмп, беше призивът на президента стрелбата да вдъхнови строителството на балната зала на Белия дом.
"Трябва да призная нещо, не вярвам и за секунда, че причината, поради която е решил да построи тази бална зала, е сигурността. Но това беше доста добър аргумент за построяването – може би сега, колкото и да е странно, след това съм "за“ балната зала. По този начин, ако някога се случи нещо ужасно, поне ще могат да танцуват", каза Кимъл.
