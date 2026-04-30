Мали е на ръба на колапса и Европа трябва да се тревожи

През уикенда ислямистките бунтовници в Мали предприеха мащабна атака срещу управляващата военна хунта в страната. Атаката беше насочена срещу десетки градове и селища в цялата страна и, по всички сведения, изненада хунтата и нейните съюзници - чуждестранните наемници; бунтовниците превзеха поне два града, включително ключовия северния център Кидал, и нанесоха тежки загуби на правителствените войски в други райони. В един особено дързък ход бунтовниците атакуваха военния щаб на хунтата в Кати, укрепен град извън столицата Бамако, нахлуха в него и убиха малийския министър на отбраната в престрелка, пише Тревър Филсет, главен редактор по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.

Атаката беше поразителна със своята дързост и мащаб. Тя опровергава упоритото твърдение на хунтата, въпреки нарастващите доказателства за обратното, че ситуацията със сигурността в Мали е стабилизирана и се подобрява. И това подсказва, че Джамаат Нусрат ал-Ислям вал-Муслимин (JNIM), регионалният филиал на Ал Кайда в Сахел и основният подбудител на атаките, е на прага на започването на следващата фаза от войната си срещу централното правителство – което предполага зловещи последствия за Сахел и потенциално началото на нова бежанска криза.

Атаката от този уикенд вероятно беше само въпрос на време. Извън Бамако бунтовниците ефективно контролират пътищата, свързващи столицата с другите провинции на Мали. Вместо да използват сила, за да отрежат столицата напълно - ход, който би довел до незабавен изход от кризата и би могъл да предизвика по-голяма намеса от страна на Русия, основният чуждестранен поддръжник на хунтата - групата е наложила нестрога блокада, изисквайки плащания от шофьорите на камиони и изземвайки или връщайки стратегически важни товари като бензин. Това състояние на нещата е държало отворената война далеч от столицата досега, но е обогатило бунтовниците, докато е лишило хунтата от ключови ресурси. Неспособността на Бамако да се справи с кризата ясно показа тенденцията: JNIM набира сила, докато хунтата запада.

До този уикенд бунтовниците бяха напълно доволни да позволят тази ситуация да продължи. Всъщност, след последните атаки, ситуацията донякъде се нормализира, поне в столицата и околностите ѝ. Все пак дързостта на офанзивата на JNIM и слабата реакция на хунтата вероятно ще окуражат групата да проведе по-амбициозни операции в бъдеще. Ако настоящите условия продължат, сривът на военното правителство не е въпрос на „дали“, а на „кога“ - и политиците в Запада трябва внимателно да обмислят последствията.

В началото на 2011 г., докато Арабската пролет се разпространяваше в Близкия изток и Северна Африка, в Либия избухнаха протести срещу дългогодишния владетел Муамар Кадафи. След като жестокото потушаване на протестите доведе до гражданска война, либийският диктатор нае наемници от цяла Северна Африка, за да смаже протестиращите, превърнали се в бунтовници, и да подкрепи разклащащия се режим – набирайки особено много от туарегите, номадска берберска етническа група, наброяваща около четири милиона души и концентрирана в северната част на Мали и Нигер.

Туарегите съставляват местното мнозинство в обширни райони на слабо населената северна част на пустинята Сахара. Подобно на кюрдите в Близкия изток, те са разделени от границите от колониалната епоха на 20-ти век и отдавна копнеят за собствена държава. За разлика от държавите в Близкия изток обаче, Сахара по същество е без граници, което позволява на туарегите лесно да преминават стотици километри от северна Мали към Либия и обратно. И наистина, когато гражданската война се обърна срещу Кадафи, туарегите изоставиха защитата му и се върнаха в Сахел, носейки със себе си огромни количества оръжие и военно оборудване, иззети от либийските арсенали. На следващата година туарегските ветерани от конфликта в Либия въстаха в Мали, съюзявайки се с местни джихадистки групи и отделяйки северната част на Мали като независима туарегска държава.

Към 2013 г. бунтовниците, вече водени от ислямисти вместо от туареги, бяха установили контрол над повечето райони в северната част и се разпространяваха на юг. Настъплението на ислямистите накара централното правителство в Бамако да призове за външна помощ. Франция, исторически колониален сюзерен на Западна Африка и продължаващ близък търговски партньор, отговори с операция "Сервал" - военна кампания, която отблъсна бунтовниците и възстанови контрола на Мали над северната част. През 2014 г. френските въоръжени сили преминаха към операция "Бархане" - дългосрочна мисия за подпомагане на сигурността, която включи и други държави от Сахел.

Тази ситуация, при която подпомаганите от Франция граждански правителства запазваха солиден контрол над градските райони, докато бунтовниците се криеха в провинцията - остана повече или по-малко стабилна в Сахел в продължение на почти десетилетие. В началото на 2020-те години обаче три събития я обърнаха наопаки.

Първо, поредица от военни преврата в Сахел свали квазидемократичните правителства на Мали, Нигер и Буркина Фасо. Новите военни диктатури отказаха да приемат френските изисквания за график за връщане към гражданско управление и в кратък срок изгониха френските войски от териториите си. Те също така прекъснаха връзките си с продемократичната Икономическа общност на западноафриканските държави (ECOWAS) и на нейно място създадоха конкурентната "Алианса на държавите от Сахел" (AES).

Второ, през 2022 г. новите хунти на AES – все още зависими от външна военна помощ за сигурността си – привлякоха руската "Група Вагнер". Но Група Вагнер, преименувана на „Африкански корпус“ след провалилия се бунт на лидера на "Вагнер" Евгений Пригожин през лятото на 2023 г., се оказа както далеч по-насилствена, така и далеч по-неефективна от френските войски в овладяването на бунтовниците.

Трето, самите бунтовници станаха по-силни. JNIM се появи през 2017 г. като сливане на множество по-малки ислямистки организации; скоро тя се превърна в най-мощната военизирана група в цяла Западна Африка. Хунтите на AES се борят и с регионален филиал на „Ислямска държава“ (ИДИЛ) – враг на JNIM – но JNIM, която сега отново е в съюз с туарегите, е далеч по-силната от двете.

Русия не може да спаси Мали

Днес руската позиция в Мали все повече започва да прилича на позицията на Съветския съюз в Афганистан преди четири десетилетия. Руските войски са разположени в няколко градски района в Мали, номинално ги защитават и периодично разчистват главните магистрали, като полагат малко усилия да оспорят контрола на бунтовниците над провинцията. Тази стратегия не проработи в Афганистан и не проработва в Мали.

Недостатъците на руския подход са ясни.

Освен по-проактивния модел на разполагане, френските военни съветници имаха достъп до усъвършенстван разузнавателен апарат, използван за идентифициране и проследяване на бунтовници в цивилни райони, за да научат за техните операции и да използват събраната информация, за да насочат ударите си към финансовите им потоци и да подкопаят регионалните им съюзи.

Руските сили в Мали са били далеч по-неусъвършенствани. Подходът на Африканския корпус е по-прост и по-брутален: навлизане в райони, за които се подозира, че има бунтовническа дейност, и използване на насилие и жестокости в опит да се сплаши населението, за да се подчини. Тази стратегия доведе до смъртта на хиляди цивилни в Сахел и предизвика международно възмущение. Тя се оказа и огромна стратегическа грешка – доведе до омраза към хунтата във вътрешността на страната и тласна населението в обятията на JNIM, която според някои оценки е най-бързо растящата групировка на екстремисти в света.

В краткосрочен план ситуацията със сигурността остава нестабилна, въпреки че е малко вероятно Бамако да падне веднага. Кремъл повтори ангажимента си към региона и докато руските войски остават там – защитени от руска огнева подкрепа от въздуха - няма много признаци, че JNIM ще търси пълна конфронтация с тях. Всъщност, може би осъзнавайки, че избиването на руски войници вероятно ще обиди Москва, JNIM прояви забележителна сдържаност спрямо тях през уикенда; след като превзе Кидал, в социалните медии се разпространиха кадри, показващи как бойците им позволяват на руските войници да напуснат града под ескорт. Времето обаче е в полза на бунтовниците: с нарастването на самочувствието на JNIM, те вероятно ще станат по-малко разборчиви, а разходите за Русия вероятно ще се увеличат. Сблъсквайки се с невъзможна за победа въстаническа борба, напълно ненадежден местен съюзник и неотложни нужди по-близо до дома, руските лидери днес са изправени пред същия невъзможен избор, пред който са били изправени съветските (а по-късно и американските) сили в Афганистан: или да останат за неопределено време в Сахел и да приемат цената в кръв и средства, или да ограничат загубите си и да напуснат страната, оставяйки Бамако на съдбата му.

Сривът на Мали ще доведе до регионален хаос

Политическите промени често се случват на вълни. Революциите от 1848 и 1989 г. в Европа, Арабската пролет от 2011 г. и поредицата от преврата в Сахел в началото на 2020-те години бяха по същество заразни; след като се случи нещо в една страна, съседите ѝ го видяха, извлякоха поуки от него и го повториха.

В случая с държавите от Сахел това има зловещи последствия. В същността си хунтите на АЕС са крехки и изкуствени правителства, подкрепяни единствено от руска огнева мощ. Щом такива правителства паднат, те обикновено падат бързо - както показва колапсът на Афганистан през август 2021 г. и на Сирия през декември 2024 г. И като се има предвид, че всички режими на AES са по същество вариации на една и съща тема, няма причина да се очаква, че сривът в Мали ще остане само там.

JNIM се подготвя за този изход. В завзетите от нея територии тя вече управлява като квазидържава - събира данъци от икономическата дейност, предоставя основни социални услуги, управлява съдебна система и се опитва да изгради легитимност.

Все пак шансовете брутална военна диктатура, подкрепяна от Русия, да прерасне в стабилно ислямистко правителство, както се случи в Сирия, са изключително малки. Нереформираните джихадисти са лоши управници: налагането на сурови закони и насилствен ред осигурява краткосрочна стабилност, но предизвиква широко разпространено недоволство и прави техните правителства крехки и податливи на срив при малки външни сътресения. Всъщност, превземането на Северно Мали от правителството през 2013 г. не се дължеше предимно на френските военни умения, а по-скоро на изключително агресивното управление на бунтовниците върху превзетите територии - въвеждане на строги закони за разделение по пол и облекло на жените, забрана на тютюнопушенето и музиката, както и налагане на наказания, ръководени от шариата - всички мерки, които бяха напълно чужди на ислямските практики в Западна Африка и отчуждиха хората под техния контрол. ДНИМ повтаря тези налагания в завзетите си територии днес.

Това неизбежно буди тревога извън самия Сахел. Както анархията, така и ислямистката тирания в Сахел вероятно ще бъдат катастрофално развитие за регионалната сигурност, с далеко достигащи последствия. Основните губещи в този сценарий, освен малийските цивилни, ще бъдат останалите държави от ECOWAS - препълнени с бежанци и уязвими към по-нататъшни агресии от страна на JNIM, както вече са преживели Того и Бенин.

Въпреки това, сривът на Мали в крайна сметка ще се усети и много по-далеч. Мали се намира в сърцето на съществуващите мигрантски мрежи, които се движат и на север – и Европа почти със сигурност ще усети вторичните трусове на хаоса. Европа е донякъде защитена от необятността на Сахара; за разлика от предишната африканска миграционна криза, произтичаща от Либия, разположена по брега на Средиземно море, потенциалните мигранти към Европа първо ще трябва да преминат през стотици километри пустиня, както и през съществуващите там държави – никоя от които не е известна с приятелското си отношение към мигрантите. Все пак мащабът на проблема вероятно ще засенчи предишния миграционен приток. В Мали, Нигер и Буркина Фасо живеят общо 75 милиона души, което е население, 10 пъти по-голямо от това на Либия. За съжаление, европейските лидери разполагат с малко инструменти, за да се справят с този проблем – но би било разумно поне да го обмислят, преди той да стигне до прага им.