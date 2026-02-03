Двама младежи загинаха при удари в Запорожие

Двама 18-годишни младежи - момче и момиче, загинаха и още 9 души са ранени след атака с дронове по украинския град Запорожие тази вечер, съобщи в "Телеграм" председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров.

По думите му сред ранените са 3 деца - момичета на 15 и 12 година, както и момче на 11 години. Лекарите оказват медицинска помощ на пострадалите, добави Фьодоров.

Обявената въздушна тревога в украинския град продължава вече 23 часа без прекъсване.

В резултат на ударите са нанесени щети на 4 жилищни блока, магазини и автомобили.

Регионалните власти призовават местните жители да се укриват в бомбоубежища.

Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до този момент са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието датира от 1861 г. и 1862 г., пише БТА.