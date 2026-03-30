Русия експулсира британски дипломат "заради шпионаж“

Русия експулсира британски дипломат заради твърдения, че е работил като шпионин, съобщава руските държавни медии.

Службите за сигурност на страната заявиха, че са открили доказателства, че дипломатът е участвал в "подривна разузнавателна дейност, която заплашва сигурността на Руската федерация“.

Дипломатът е лишен от акредитация и му е даден срок от две седмици да напусне Русия.

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) обвини дипломата в "опити за получаване на чувствителна информация по време на неформални срещи с руски икономически експерти“.

В изявление ФСБ също така заяви, че британският дипломат "умишлено е предоставил невярна информация при получаване на влизане в страната ни, като по този начин е нарушил руското законодателство“.

Кремъл предупреди, че руснаци, провеждащи неодобрени срещи с британски дипломати, могат да бъдат подложени на наказателни преследвания, според държавната информационна агенция ТАСС.

Само преди два месеца заради подобни обвинения Русия експулсираоще един дипломат.

Още през януари Министерството на външните работи заяви, че е получило информация "относно връзката на дипломатически служител в посолството с британските тайни служби“.

Не се посочва кой е дипломатът, но му са дадени две седмици да напусне страната.

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг отговори, като обвини Кремъл в лъжа, а Министерството на външните работи определи обвиненията като "злонамерени и безпочвени“.