Блокадата на Ормуз се разпада, ирански "кораби-призраци“ заобикалят US флот

Военноморската блокада на Ормузкия проток, наложена от Доналд Тръмп, се разпада, след като десетки ирански кораби тайно се измъкнаха покрай американското наблюдение, въпреки че режимът затегна контрола си върху критичния петролен коридор, атакувайки три танкера.

Приблизително 34 ирански петролни танкера са се измъкнали през блокадата, като 19 кораба са напуснали Персийския залив покрай военноморските сили на Тръмп, а други 15 кораба са влезли от Арабско море към Иран, твърди Financial Times.

Шест от тези танкери са пренасяли контрабанда на ирански суров петрол на обща стойност 10,7 милиона барела, чиито приходи се оценяват на приблизително 910 милиона долара за режима.

Докладът е публикуван след залавянето на два товарни кораба от Иран в сряда сутринта в пролива, след като е атакувал тези кораби и трети, твърдейки, че корабите не са изпълнили изискванията на режима.

Tръмп удължи примирието

Във вторник Тръмп обяви, че ще удължи прекратяването на огъня, но ще продължи американската военноморска блокада на иранските пристанища, като начин за оказване на натиск върху Ислямската република да отвори отново жизненоважния воден път.

С появата на съобщения за ирански обстрел по три контейнеровози, цените на петрола се повишиха, като фючърсите на суровия петрол Brent достигнаха 99,21 долара за барел. Цените на газа в САЩ скочиха до над 4 долара за галон, тъй като проучванията показват, че обществеността се обръща срещу войната на Тръмп.

Президентът не е склонен да възобнови бомбардировките срещу Иран и се надява, че икономическият натиск ще бъде достатъчен, за да върне Техеран на масата за преговори, според Wall Street Journal.

Висши служители казват, че Тръмп изглежда е бил предпазлив относно удължаването на конфликта поради това колко непопулярен е той сред американската общественост.

От Белия дом отказаха коментар по темата.

Иран отговаря на атаките

Последната атака на Иран срещу петролни танкери, опитващи се да преминат през пролива, е в отговор на задържането от Тръмп на кораб, свързан с Техеран, по-рано тази седмица.

Тръмп обяви в неделя, че американският флот е обстрелял, извадил из строя и завзел товарния кораб под ирански флаг "Туска“ в Оманския залив.

Президентът твърди, че корабът е пренебрегнал няколко предупреждения, докато се е опитвал да наруши морската блокада. След като извадили двигателя му, американските морски пехотинци поели контрола над кораба.

По-късно Тръмп се похвали с товара, задържан от САЩ на борда на кораба, наричайки го "подарък от Китай“.

Китай, най-големият купувач на ирански петрол, е получил разрешение от Техеран да продължи да преминава кораби през пролива от началото на войната, заедно с избрани танкери, пътуващи за Пакистан и Индия.

Режимът обеща да отмъсти на атаката и заяви, че все още поддържа контрол над пролива въпреки блокадата.

Високопоставени ирански служители сравниха действията на Тръмп с „въоръжено пиратство“ и обещаха да игнорират исканията на САЩ за преговори за прекратяване на огъня.