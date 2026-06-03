От Украйна до Израел: смъртта на танка е силно преувеличена

Израелските войници чуха опасността, преди да я видят. Когато забелязаха дрона в южен Ливан миналия месец, беше твърде късно: предаването потъмня, когато той експлодира до тях, убивайки един и ранявайки шестима. Евтините, местно произведени дронове на Хизбула, които струват около 300 до 400 долара и са направени с 3D печат и търговска електроника, удряха израелски танкове, войници и булдозери от седмици, а един от тях се беше изплъзнал покрай прехвалената система за защита Trophy на Меркава, пише Newsweek.

Войната в Украйна предоставяше подобни кадри от години: руски и украински танкове, прегазени от квадрокоптери, заснети отгоре и погълнати от огън. Убийството на Меркава беше различно, защото Меркава е бронираната емблема на страна, която е прекарала половин век в подготовка за противотанкова война. Ако летяща бомба на толкова евтино ниво може да унищожи танк, със сигурност ерата на танковете е свършила?

Не е толкова очевидно. Дроновете може да са нови, но некрологът на танка не е нов. През 1960 г. британски военен историк пише, че се удивлява, че всички продължават да обявяват танка за мъртъв, само за да се издигне той отново „от гроба, в който са го предали“. Танкът има навика да присъства на собственото си погребение.

До края на май 2026 г. Oryx, тракерът с отворен код, визуално потвърди 4390 унищожени руски танка и 6429 бойни машини на пехотата от февруари 2022 г. насам, около 2,8 на ден и вероятно подценени. Международният институт за стратегически изследвания определи загубите на Русия само през 2024 г. на близо 1400 основни бойни танка и 3700 по-леки бронирани машини, по-близо до 3,8 на ден.

Икономиката също изглежда мрачна. Танкове на стойност милиони биват унищожавани от евтини дронове и местни копия, които „се продават за около 3000 долара“, пише един анализатор. Друг нарече танковете и бронетранспортьорите "остарели" още през март 2022 г. Обвинителният акт съдържа три точки: танковете са скъпи, видими и неравномерно бронирани, построени са за фронтални удари, но не отгоре или отзад. САЩ научиха този урок със собствените си Abrams, изтегляйки ги от фронта на Украйна през 2024 г., след като пет от 31 бяха загубени.

Заплахата продължава да мутира. Когато радиоуправляемите дронове бяха осуетени от заглушители, оптични дронове, влачещи до 10 мили физически кабел, ги замениха. Командирът на украинския полк "Ахил", капитан Юрий Федоренко, заяви, че те "не могат да бъдат заглушени". Дори израелската отбранителна система "Трофи", която се използва от 2009 г., не е пощадена от критики от началото на операциите в Ливан.

Тези опасения не са толкова нови, колкото много хора си мислят. Танковете винаги са унищожавани с плашеща скорост, но армиите продължават да строят още. Израел загуби 40 процента от танковете си само за три дни по време на войната Йом Кипур през 1973 г., когато египетска пехота със съветски противотанкови ракети шокира израелската бронетанкова техника – убивайки не само самите танкове, но и идеята, че те могат да се движат без поддръжка.

Цикълът е стар: противотанковите пушки, разработени към края на Първата световна война, засрамиха ранните бронирани машини, германският Panzerfaust и американската базука ги наказаха в градовете по време на Втората световна война, съветският Sagger принуди преосмисляне през 1973 г., а американските ракети TOW и Javelin разрушиха доверието от съветската епоха по време и след Студената война. Всеки път, когато едно оръжие разкриваше слабост, критиците наричаха танковете завършени, а инженерите ги преработваха.

Първото решение на войната с дронове беше толкова грозно, че му се присмяха. "Клетките за контрол" са заварени рамки и мрежа, закрепени с болтове към кули, популяризирани от руските сили в Украйна като защита срещу самоубийствени дронове и изпускани боеприпаси. Идеята е да се направи кумулативен заряд от вида, използван в реактивна граната, който да детонира, преди да достигне корпуса. Украйна построи по-подредени стоманени екрани, проектирани от Стоманения фронт на Ринат Ахметов, за дарените от нея Abrams.

Заглушаването на контролната връзка е следващият слой, въпреки че оптичните дронове са противодействието на това. Trophy, който може да проследява входящите заплахи към танк и да ги унищожава с експлозивни снаряди, е една от системите за справяне с това предизвикателство.

Всички все още искат танкове

Американската армия представи ранен прототип на M1E3 Abrams през януари 2026 г. - по-лек, по-лесен за поддръжка с дизелово-електрическо хибридно задвижване, активна защита и модулен, софтуерно дефиниран дизайн. Украйна, каза генерал-майор Глен Дийн, показа нуждата от защита, "изградена отвътре, вместо да се добавя". Европейската основна наземна бойна система отива по-далеч: това е „система от системи“ от роботика, изкуствен интелект, бордови безпилотни летателни апарати и канали за данни - с други думи, пилотиран танк, пилотиран ракетоносец и безпилотно превозно средство за поддръжка, които се защитават взаимно.

Европейската версия на Trophy ще бъде монтирана на танкове Leopard 2A8 в Германия, Норвегия, Холандия, Чехия, Литва и Хърватия. "Всеки Leopard 2A8, който излезе от завода, ще носи надписа Trophy", каза Дан Калфус от EuroTrophy, като се има предвид общо около 400 машини.

Iron Fist на Elbit, избран за американските Bradley по сделка за 228 милиона долара, също е заснет да сваля дронове, а StrikeShield на Rheinmetall убива входящите заплахи точно преди удара.

Дроновете могат да убиват танкове, но все още не могат да правят това, което правят танковете: да завземат земя, да приютяват екипаж.