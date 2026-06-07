Първи ексзитпол: Партията на премиера Албин Курти получава 42,3% подкрепа

Партията на премиера на Косово Албин Курти – лявото националистическо Движение "Самоопределение" (LVV) получава 42,3 процента подкрепа, показва първи екзитпол след парламентарния вот днес, цитиран от телевизия "Клан Косова".

На второ място се нарежда най-голямата опозиционна Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) на Бедри Хамза с 21,6 на сто подкрепа, следвана от дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) на Люмир Абдиджику със 17,3 процента и десния Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) на Ардиан Джини с 6,8 на сто подкрепа.

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Предсрочните парламентарни избори в Косово днес бяха третите поред предсрочни парламентарни избори в рамките на по-малко от 18 месеца в страната, която бе обхваната от продължителна политическа криза след изборите без категоричен победител от февруари 2025 г., които доведоха до продължителен блокаж при избора на председател на парламента и неуспешен опит за съставяне на правителство.

През декември 2025 г. бяха произведени нови предсрочни парламентарни избори, на които Движение „Самоопределение“ на премиера Албин Курти си осигури необходимото мнозинство за съставяне на правителство, но предложенията му за избор на президент не събраха необходимата подкрепа в парламента, което доведе до разпускане на законодателния орган и насрочване на нови избори.

Избирателните секции отвориха в 7:00 ч. местно време (8:00 ч. българско) и затвориха в 19:00 ч. (20:00 ч. българско време).

В надпреварата за 120-местния парламент влязоха 21 политически субекта с 902 кандидати. От тях шест са на етническите албанци, като при тях 465 кандидати за народни представители се борят за 100 места в парламента.

Останалите 15 политически сили са на малцинствените общности и се борят за 20 гарантирани места без значение дали преминават прага от 5 процента за влизане в парламента (10 за етническите сърби и 10 за етническите турци, бошняци, роми, ашкалии, египтяни и горани).

На днешния вот общо 2 092 174 души имаха право на глас. Гласоподавателите на територията на страната бяха общо 1 959 962 души, докато регистриралите се за гласуване в чужбина – по пощата или в дипломатически представителства – 132 212 души. Заявилите гласуване по пощата, упражниха гласа си в периода 21 май – 6 юни, а гласуването в дипломатическите мисии в чужбина се състоя вчера.

На територията на Косово днес се гласуваше в общо 2550 избирателни секции.