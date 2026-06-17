Тръмп разкритикува израелските удари в Ливан: Не може да се рушат блокове заради отделни бойци

Американският президент Доналд Тръмп публично разкритикува тактиката, която израелската армия прилага в Ливан срещу шиитската групировка "Хизбула" и заяви, че не е нужно да се бомбардира цяла жилищна сграда, за да се ликвидират отделни бойци, предаде Ройтерс.

Тръмп, който през последните няколко дни изрази недоволство от израелските удари по Бейрут, предупреди, че Израел може да застраши мирното му споразумение с Иран и добави, че сраженията срещу "Хизбула" продължават "прекалено дълго".

"Прекалено много хора бяха убити. Не трябва да разрушавате цял жилищен блок всеки път, когато търсите някого, защото в тези жилищни сгради има много хора, които изобщо не са от "Хизбула", обясни Тръмп на срещата на върха на Г-7 във Франция.

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Американският президент направи този коментар в момент на изостряне на напрежението между него и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Двамата лидери останаха ключови политически съюзници през годините въпреки периодичните възходи и падения в отношенията им. В последно време напрежението между Тръмп и Нетаняху започна видимо да се засилва, отбелязва Ройтерс.

Израелски официални лица изразиха разочарование от обявеното тази седмица рамково споразумение между Вашингтон и Техеран на фона на изчерпващото се търпение на Тръмп към израелските удари по Бейрут. Действията на израелската армия предизвикаха ответни атаки от иранска страна в момент, в който американският лидер работи по финализирането на мирното споразумение.

Тръмп заяви, че има "страхотни отношения" с Нетаняху, но добави, че израелският премиер трябва да подхожда "по-отговорно" към Ливан. "Без нас, без САЩ, нямаше да има Израел. Без мен нямаше да има Израел, никой друг президент не е бил готов да направи това, което направих аз", каза още Тръмп.

Тръмп и Нетаняху многократно влизаха в пререкания заради отказа на Израел да ограничи военните си операции срещу "Хизбула" в Ливан. Прекратяването на военните действия в Ливан е едно от ключовите ирански искания.

Няма индикации, че изказванията на Тръмп ще преминат в значими политически действия, чрез които Израел да се принуди да преосмисли военната си тактика и да започне да осигурява по-добра защита на цивилното население, отбелязва Ройтерс. Израел бе подложен на остри критики от редица държави и заради офанзивата си в ивицата Газа, при която по данни на палестинските здравни власти са били убити над 73 000 души, предимно цивилни.

Израел казва, че никога не атакува мирни жители и че въоръжени групировки като "Хамас" и "Хизбула" редовно използват цивилни като жив щит.

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