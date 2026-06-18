Може ли Г-7 да управлява света без Китай?

Половин век след като водещите индустриализирани демокрации започнаха да се събират в замък в покрайнините на Париж, за да се опитат да спасят световната икономика, разтърсена от петролната криза, Китай, втората по големина икономика на планетата, основен търговски партньор на повече от сто държави и незаменим участник в практически всяко глобално предизвикателство, все още не е част от Г-7, пише El Mundo.

Лидерите на САЩ, Япония, Германия, Франция, Обединеното кралство, Италия и Канада се срещат тази седмица. И макар Китай да не заема място на масата, част от разговорите се въртят именно около противостоянието, което Пекин води със Запада на много фронтове: износът, търговският излишък, контролът върху стратегическите минерали, технологичните постижения.

Отсъствието на азиатската суперсила има историческо обяснение. Когато през 1975 г. в замъка Рамбуйе (Франция) беше създадена тогавашната Г-6, страната беше потънала в последните години на маоизма. Тя беше изолирана държава. Тогава беше невъобразимо Мао Дзедун да седне на една маса с Джералд Форд, за да координират глобални икономически мерки.

Въпреки това светът се промени много по-бързо от институциите, създадени да го управляват. След реформите, инициирани от лидера Дън Сяопин от края на 70-те години насам, Китай се отвори към света и се превърна в главен участник в най-мащабния процес на индустриализация в съвременната история. Днес страната представлява около една пета от световния БВП, е най-големият износител на планетата и има решаващо значение в критичните вериги на доставки – от редките земни елементи до електрическите батерии.

Ако критерият за членство в Г-7 беше изцяло икономически, Пекин отдавна щеше да е част от нея.

Но тази група, както напомнят напоследък някои анализатори, освен като икономически форум, винаги е функционирала и като избран политически клуб на либералните демокрации.

Основателите на групата застъпваха членството в „отворени и демократични“ общества, ангажирани с индивидуалните свободи и определени споделени ценности. Според този критерий режимът на Си Цзинпин остава извън групата. Нарастващата концентрация на властта в ръцете на управляващата Комунистическа партия, засилването на политическия контрол и продължаващото потискане на свободата на печата затрудняват всякакъв сериозен дебат относно присъединяването. Въпреки че миналата година американският президент, Доналд Тръмп, коментира възможността за разширяване на клуба, за да включи Китай.

От азиатската страна държавните медии тези дни поставят въпроса: Може ли да се обсъжда световното икономическо управление, без да се вземе предвид вторият по големина двигател на глобалния растеж?

Някои експерти смятат, че не. Цитиран от агенция AP, канадският специалист Джон Киртон, един от водещите изследователи на Г-7, стигна дотам, че сравни среща на върха без Китай с „световно първенство по футбол без Бразилия“. Други анализатори смятат, че изключването на Пекин представлява стратегическа грешка: то подхранва възприятието, че Западът се стреми да запази структури, наследени от следвоенния период, които не са в състояние да отразят новото равновесие на силите през XXI век.

Китай умело се възползва от този аргумент. От години Пекин твърди, че Г-7 представлява все по-ограничена визия за света. Неговите лидери често представят групата като реликва от Студената война и изключващ механизъм, доминиран от шепа развити държави, които вече не монополизират икономическия растеж, нито способността за влияние.

В този контекст президентът Си Цзинпин ускори изграждането на алтернативни платформи. БРИКС – първоначално състояща се от Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, а наскоро разширена с нови членове – се превърна в основната витрина на така наречения Глобален Юг. Въпреки че вътрешно те поддържат разминаващи се интереси, те служат на Пекин за насърчаване на международна архитектура, по-малко зависима от Вашингтон.

Нещо подобно се случва и с Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), първоначално замислена като регионален механизъм за сигурност в Централна Азия и постепенно превърната в политически форум с голям обхват, където Китай и Русия координират позициите си заедно с нововъзникващи сили като Индия, Пакистан или Иран. Тясното сътрудничество между Си и руския президент Владимир Путин, засилено след руската инвазия в Украйна, е част от тази стратегия за противовес на Запада. И двамата автократи публично застъпват един „многополюсен“ свят, в който никоя сила не може едностранно да налага правилата на играта.

Тази нагласа намери израз тази седмица в остра редакционна статия на китайския националистически вестник Global Times, който обикновено е глас на най-агресивните позиции на китайския естаблишмент. Вестникът твърди, че Г-7 преживява „неоспорим упадък“ и описва групата като "лицемерен", "егоистичен" и „откъснат от света“ клуб. Според това издание нарастващата многополярност е разкрила "хронични проблеми с погрешно позициониране, когнитивно изкривяване и функционална ерозия", които се утежняват от бавния икономически растеж, задлъжнялостта, демографското застаряване и вътрешните раздори между членовете ѝ.

Друго държавно издание, China Daily, обвинява групата, че използва Китай като „изкупителна жертва“, за да прикрие собствените си противоречия. В редакционна статия се твърди, че предизвикателства като енергийната сигурност, финансовото управление или борбата срещу климатичните промени "не могат да бъдат преодолени без участието на Китай и други страни от Глобалния юг" и се призовава за "по-справедливи и представителни" многостранни механизми. Текстът завършва с призив към Г-7 да се откаже от "илюзията си за лидерство" и да "замени логиката на блоковете с по-включващо сътрудничество".

Пекин не фигурира тази седмица на официалната снимка от срещата на върха, която се провежда в Евиан (Франция), но оказва влияние върху голяма част от разговорите, които се водят в рамките на нея. Повече от половин век след Рамбуйе големият въпрос за мнозина вече не е защо Китай не е част от Г-7, а дали международната система може да продължи да функционира, сякаш втората по големина икономика на планетата остава извън залата.

Третият и последен ден от срещата на върха на Г-7 в Евиан, Франция, е в ход. Снощи лидерите издадоха съвместна декларация, в която потвърждават своята "непоколебима подкрепа за Украйна в защитата на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост".

Лидерите на Г-7 потвърдиха подкрепа за Украйна и нейното население. В изявление те посочих, че устойчивостта на Украйна е успяла да създаде нов импулс на бойното поле и че за да подкрепят този импулс, те ще ускорят доставката на капацитет за противовъздушна отбрана, прехващачи и далекобойни способности.

Лидерите на Г-7 също така виждат неотдавнашното споразумение между САЩ и Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток като подходящия момент „за увеличаване на натиска върху руската военна икономика. В този контекст ще засилим санкциите си, включително тези върху петролния и газовия сектор“.