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Русия е издала над 1000 визи за чужденци, споделящи ценностите ѝ, българи няма

140 нови руснаци идват от Франция, 105 - от САЩ

17.06.2026 | 16:22 ч. 24
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

През 2025 г. руските дипломатически мисии и консулства са издали 1112 визи на чужденци, които "споделят традиционни руски духовни и морални ценности", заяви пред РИА Новости Алексей Климов, директор на Консулския отдел на руското Министерство на външните работи.

По думите му най-много визи са издадени на граждани на Германия (168), Франция (140) и Съединените щати (105). А най-малко визи са издадени на граждани на Естония (63), Латвия (60), Канада (54), Литва (46) и Австралия (43).

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През август 2024 г. Владимир Путин подписа указ за "предоставяне на хуманитарна подкрепа на лица, които споделят традиционни руски духовни и морални ценности". Той разрешава издаването на разрешения за временно пребиваване на чужденци и лица без гражданство в Руската федерация, независимо от одобрената квота или доказателство за владеене на руски език, познаване на руската история и основите на руското право. Това право се предоставя на лица, които желаят да се преместят в Русия "поради неприемане на политиките, провеждани от тези страни, които налагат разрушителни неолиберални идеологически нагласи".

През юни тази година руският президент заяви, че Русия е готова да приветства и подкрепи онези, които се преместват в страната, за да запазят традиционните семейни ценности:

"В редица страни, за съжаление, се правят опити за премахване на традиционните семейни ценности. И ние ще окажем подкрепа на онези, които, изправени пред такъв натиск, идват да живеят, работят и отглеждат децата си в Русия."

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Тагове:

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