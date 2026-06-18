Неловко: Зеленски се опита да поздрави Тръмп на Г-7, но го загърбиха ВИДЕО

Неловка случка от срещата на върха на Г-7 стана популярна в социалните мрежи. На кадрите се вижда как президентът на Украйна Володимир Зеленски се опитва поздрави американския си колега Доналд Тръмп в залата, пълна с лидери.

Зеленски се върти като пумпал, чакайки момента си, за да поздрави Тръмп, но вместо се получава доста неловка ситуация.

Вижда се как Тръмп се обръща, докато поздравява други лидери, игнорирайки Зеленски. Останалите лидери се прегръщаха и целуваха. След това се вижда как председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и Еманюел Макрон топло поздравяват Зеленски.

Поздрав или ръкостискане от Тръмп нямаше.

"Шефът му Путин му е казал да игнорира Зеленски", бяха част от коментарите в интернет.

"Украйна не е член на Г-7, защо е тук?", питаха се други.

Кадрите отново разпалиха спекулациите за напрежение между двамата лидери. Клипът се появява дори в момент, когато световните лидери обсъждат бъдещето на войната в Украйна и усилията за подтикване на Русия към преговори.

Извън клипчето, което някои от потребителите в интернет определиха като “пропагандно”, Зеленски успя да поговори с Тръмп и Макрон в кулоарите на Г-7 във Франция, надявайки се на допълнителна помощ и евентуална лична среща с Владимир Путин.