Полицията в Загреб разкри измама с фалшиви лекари, задържана е българка

Загребската полиция арестува 57-годишна българска гражданка по подозрение за участие в измамна схема, при която възрастни хора са заблуждавани с фалшиви телефонни обаждания от "лекари" и са ощетени с около 13 000 евро, съобщава Hina.

По информация на полицията и хърватски медии зад схемата стоят трима извършители – двама неизвестни мъж и жена, които осъществявали телефонните обаждания.

Според Полицейското управление в Загреб 57-годишната българска гражданка е заподозрян в три случая на измама срещу жени на 80, 88 и 89 години.

Мъж се представял за лекар, а жена участвала в разговора, като симулирала спешна ситуация с пострадал близък роднина. След това на място бил изпращан "куриер", който да получи парите за предполагаема операция, пише Index.

Първият случай е регистриран на 26-и юни около 21:00 ч. в района на Дубрава,

когато 88-годишна жена получила обаждане от лице, което се представило за лекар. Той заявил, че член на семейството ѝ е тежко пострадал и се нуждае от спешна операция, за която са необходими средства. Възратсната жена предала парите на изпратената 57-годишна българска гражданка.

След проведени оперативно-издирвателни действия полицията е установила самоличността на заподозряната и я е задържала в хотел в загребския квартал Трешневка. Разследването по случая продължава, като властите работят по установяването на всички лица, свързани със схемата, както и на евентуални други пострадали.